При администрации Байдена получим план по членству в НАТО - Перепелица

Перепелица охарактеризовал команду Байдена. Фото: скрин Youtube

Байден формирует сильную и профессиональную команду, которая хорошо осведомлена в украинских делах и понимает важность Украины с точки зрения стратегических интересов, сказал эксперт по международным отношениям Григорий Перепелица.

"В мире сейчас пытаются доминировать игроки 2-го эшелона. Создают региональные конфликты. Например, на Кавказе. Это приводит к глобальной дестабилизации. Украина для США важна с геостратегической позиции", - объясняет.

"В НАТО на последнем заседании министров иностранных дел приняли решение о возобновлении действия Альянса на юго-восточном фланге. В том числе по усилению присутствия в Черноморском регионе. Россия оккупировала Крым и разрушила этот фланг, захватила полную монополию в регионе. Сейчас это наиболее уязвимое место в обороне НАТО. Однопартийцы Байдена всегда во внешней политике предпочитали укреплению демократии во всем мире.

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Байден глубоко погружен в украинскую политику. Вряд ему нужен спецпредставитель, которым ранее был Курт Волкер. Судя по биографиям будущих госсекретаря Блинкена и советника по нацбезопасности Салливана, будут тоже заниматься Украины. Байден заявил, что это будет одним из центральных направлений внешней политики. Можем ожидать военную помощь - летальное оружие. Конгресс уже заложил для Украины в оборонном бюджете 250 миллионов долларов. Второе - борьба с коррупцией. Конституционный кризис привлек внимание Штатов. Были резкие заявления. Администрация Байдена будет ставить более жесткие требования к нашей власти, чем за Трампа. В первую очередь речь идет о восстановлении и повышение эффективности антикоррупционных структур. А также США станет адвокатом Украины в НАТО. Как при Джордже Буше, будет педалировать членство Киева. План действий по вхождению точно получим при этой администрации".

Новоизбранный президент Америки Джо Байден и следующая вице-президентка США Камала Гаррис получили звание "Человек года" по версии журнала Time.