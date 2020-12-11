Выбрали "Человека года" по версии Time

Новоизбранный президент Америки Джо Байден и следующая вице-президентка США Камала Гаррис получили звание "Человек года" по версии журнала Time.
Об этом сообщили на сайте издания.
Байден "стал 46-м президентом Соединенных Штатов во время исторических и беспрецедентных выборов", а потому журнал ставит ему в заслугу то, что он набрал наибольшее количество голосов в истории США, побив на президентских выборах в ноябре рекорд 44-го главы государства Барака Обамы.
Журнал огласил короткий список претендентов на это звание. Кроме Байдена, туда вошли действующий президент Америки Дональд Трамп, сотрудники системы здравоохранения вместе с главным инфекционистом США Энтони Фаучи, а также участники движения за расовую справедливость.
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Рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes вновь возглавила канцлерка Германии Ангела Меркель. Она лидирует уже 10 лет подряд. В тройку лидеров вошла также кандидатка на пост вице-президента США Камала Гаррис.
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