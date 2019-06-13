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четверг, 13 июня 2019 14:23

Президентская партия показала 20й кандидата

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Президентская партия показала 20й кандидата
Партия "Слуга народу" опубликовала полный список кандидатов. Фото: Макс Левин, lb.ua

Партия "Слуга народу" опубликовала 201 кандидата в народные депутаты по списку.

В список входят:

Разумков Дмитрий Александрович

Стефанчук Руслан Алексеевич

Венедиктова Ирина Валентиновна

Арахамия Давид Георгиевич

Янченко Галина Игоревна

Федоров Михаил Альбертович

Корниенко Александр Сергеевич

Красносельская Анастасия Олеговна

Ткаченко Александр Владиславович

Беленюк Жан Венсанович

Бабак Сергей Витальевич

Криклий Владислав Артурович

Шуляк Елена Алексеевна

Наталуха Дмитрий Андреевич

Ясько Елизавета Алексеевна

Оржель Алексей Анатольевич

Герус Андрей Михайлович

Радуцкий Михаил Борисович

Монастырский Денис Анатольевич

Гетманцев Даниил

Малюська Денис Леонтьевич

Холодов Андрей Иванович

Лерос Гео Багратович

Кальченко Сергей Витальевич

Ткаченко Максим Николаевич

Чернев Егор Владимирович

Юраш Святослав Андреевич

Сушко Павел Николаевич

Верещук Ирина Андреевна

Кубраков Александр Николаевич

Коробкова Елена Анатольевна

Диденко Юлия Александровна

Соломчук Дмитрий Викторович

Ананченко Михаил Олегович

Коваленко Анна Николаевна

Неклюдов Владлен Михайлович

Кривошеев Игорь Сергеевич

Ионушас Сергей Константинович

Завитневич Александр Михайлович

Струневич Вадим Олегович

Воронов Владимир Анатольевич

Аристов Юрий Юрьевич

Кисель Юрий Григорьевич

Галайчук Вадим Сергеевич

Ковалев Артем Владимирович

​​Стерничук Валерий Александрович

Михайлюк Галина Олеговна

Бабий Роман Вячеславович

Качура Александр Анатольевич

Новосад Анна Игоревна

Культенко Артем Валерьевич

Марусяк Олег Романович

Кириченко Николай Александрович

Третьякова Галина Николаевна

Халимон Павел Витальевич

Мошенец Елена Владимировна

Саладуха Ольга Валерьевна

Коваль Ольга Владимировна

Загоруйко Алина Леонидовна

Бондаренко Олег Владимирович

Крячко Михаил Валерьевич

Бардина Марина Олеговна

Марченко Людмила Ивановна

Юнаков Иван Сергеевич

Володина Дарья Артемовна

Савченко Ольга Станиславовна

Гринчук Оксана Анатольевна

Козак Владимир Васильевич

Лысюк Андрей Александрович

Сова Александр Георгиевич

Боярчук Роман Михайлович

Ватрас Владимир Антонович

Мулик Роман Миронович

Тарасов Олег Сергеевич

Костюх Анатолий Вячеславович

Брагарь Евгений Вадимович

Безгин Виталий Юрьевич

Арбуз Ольга Александровна

Салийчук Александр Вячеславович

Репина Элла Анатольевна

Пушкаренко Арсений Михайлович

Заблоцкий Марьян Богданович

Клочко Андрей Андреевич

Овчинникова Юлия Юрьевна

Мережко Александр Александрович

Устенко Алексей Олегович

Кабанов Александр Евгеньевич

Вениславский Федор Владимирович

Булах Лада Валентиновна

Петруняк Евгений Васильевич

Мариковський Александр Валерьевич

Федиенко Александр Павлович

Мотовиловец Андрей Викторович

Колесник Анна Сергеевна

Богуцкая Елизавета Петровна

Нагаевский Артем Сергеевич

Потураев Никита Русланович

Якименко Павел Витальевич

Соколов Михаил Юрьевич

Кунаев Артем Юрьевич

Вяхирь Дмитрий Сергеевич

Павлюк Максим Васильевич

Мокан Василий Иванович

Пидласа Роксолана Андреевна

Торохтий Богдан Григорьевич

Дмитриева Оксана Александровна

Шол Маргарита Витальевна

Костин Андрей Евгеньевич

Горбенко Руслан Александрович

Жупанин Андрей Викторович

Тистык Ростислав Ярославович

Кравчук Евгения Михайловна

Яковлева Нелли Ильинична

Гривко Сергей Дмитриевич

Павловский Петр Иванович

Аллахвердиева Ирина Валерьевна

Винтоняк Елена Васильевна

Заславский Юрий Иванович

Задорожный Андрей Викторович

Шипайло Остап Игоревич

Шинкаренко Иван Анатольевич

Совгиря Ольга Владимировна

Крейденко Владимир Викторович

124.Тарасенко Тарас Петрович

Сольский Николай Тарасович

Фролов Павел Евгеньевич

Новиков Михаил Николаевич

Подгорная Виктория Валентиновна

Хоменко Елена Викторовна

Остапенко Анатолий Дмитриевич

Цыба Татьяна Викторовна

Калаур Иван Романович

Гришина Юлия Николаевна

Руденко Ольга Сергеевна

Копыленко Александр Любимович

Манзий Сергей Владимирович

Санченко Александр Вадимович

Маслов Денис Вячеславович

Швачко Антон Алексеевич

Кострийчук Сергей Владимирович

Божков Александр Валерьевич

Михайлюк Артем Александрович

Васюк Александр Александрович

Ермоленко Дмитрий Юрьевич

Короленко Валентина Юрьевна

Лактионова Наталья Валентиновна

Тарарин Николай Александрович

Сверба Инна Станиславовна

Мельник Сергей Васильевич

Палийчук Юлия Владимировна

Слинько Дмитрий Михайлович

Тригуб Владимир Владимир

Кравец Роман Александрович

Козуб Богдан Юрьевич

Москаленко Сергей Валерьевич

Карабута Сергей Александрович

Перепичай Татьяна Сергеевна

Федоренко Юрий Сергеевич

Кваша Оксана Александровна

Отраднова Олеся Александровна

Киевец Елена Валерьевна

Кармазь Александра Александровна

Моркляник Богдан Васильевич

Баланюк Юрий Викторович

Резникова Виктория Викторовна

Слободян Елена Николаевна

Месяц Андрей Петрович

Выдолоб Дмитрий Викторович

Калина Кристина Андреевна

Рагимова Анастасия Борисовна

Федорова Кристина Валерьевна

Ананян Элизабет Гариковна

Бондаренко Екатерина Андреевна

Романюк Екатерина Александровна

Федосова Антонина Владимировна

Еськов Алексей Алексеевич

Витикач Виталий Викторович

Капустянський Юрий Викторович

Хомич Игорь Васильевич

Фурман Владимир Анатольевич

Журавновского Валерий Казимович

Королев Денис Сергеевич

Масевич Станислав Андреевич

Расенко Артем Александрович

Черевань Артур Леонидович

Тереба Надежда Игоревна

Литвиненко Ирина Сергеевна

Москаленко Диана Сергеевна

Тетерева Елена Игоревна

Яременко Екатерина Сергеевна

Вдовенко Мария Владимировна

Дискант Сергей Николаевич

Бевзан Юрий Степанович

Сипко Марина Александровна

Бельска Марина Александровна

Майбородюк Павел Викторович

Опимах Юрий Витальевич

Ковальчук Евгений Андреевич

Грибков Сергей Викторович

Мосийчук Дмитрий Александрович

Чизмар Эдуард Федорович

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыму.

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