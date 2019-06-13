Президентская партия показала 201 кандидата

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 2016
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 17316
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7137
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 729
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2403
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 639
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2628
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 5193
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 450
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 2034
Фото
Все фото
5
4
5
10
20
На Банковую пришли ветераны
На Банковую пришли ветераны
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Видео
Все видео
Вятрович выбрал партию
Вятрович выбрал партию
Ющенко написал заявление на "регионала", который звал Путина в Украину
Ющенко написал заявление на "регионала", который звал Путина в Украину
Шутил о коммуналке и "Роттердаме+": у Зеленского отказались от обещания снизить тарифы
Шутил о коммуналке и "Роттердаме+": у Зеленского отказались от обещания снизить тарифы
"Нам сказали меньше разговаривать": показали массовку "регионалов"
"Нам сказали меньше разговаривать": показали массовку "регионалов"
Конституционный суд рассматривает законность роспуска Рады (онлайн)
Конституционный суд рассматривает законность роспуска Рады (онлайн)
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1359
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2943
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5148
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
13 июня 2019
Просмотров: 54
Косити траву
На цьому тижні косив траву. Відколи навчився це робити, минуло ціле життя. І всі ті роки косити траву на початку літа було для мене заняттям гостро ...
четверг, 13 июня 2019 14:24

Президентская партия показала 201 кандидата

  Комментировать
Президентская партия показала 201 кандидата
Партия "Слуга народу" опубликовала полный список кандидатов. Фото: Макс Левин, lb.ua

Партия "Слуга народу" опубликовала 201 кандидата в народные депутаты по списку.

В список входят:

Разумков Дмитрий Александрович

Стефанчук Руслан Алексеевич

Венедиктова Ирина Валентиновна

Арахамия Давид Георгиевич

Янченко Галина Игоревна

Федоров Михаил Альбертович

Корниенко Александр Сергеевич

Красносельская Анастасия Олеговна

Ткаченко Александр Владиславович

Беленюк Жан Венсанович

Бабак Сергей Витальевич

Криклий Владислав Артурович

Шуляк Елена Алексеевна

Наталуха Дмитрий Андреевич

Ясько Елизавета Алексеевна

Оржель Алексей Анатольевич

Герус Андрей Михайлович

Радуцкий Михаил Борисович

Монастырский Денис Анатольевич

Гетманцев Даниил

Малюська Денис Леонтьевич

Холодов Андрей Иванович

Лерос Гео Багратович

Кальченко Сергей Витальевич

Ткаченко Максим Николаевич

Чернев Егор Владимирович

Юраш Святослав Андреевич

Сушко Павел Николаевич

Верещук Ирина Андреевна

Кубраков Александр Николаевич

Коробкова Елена Анатольевна

Диденко Юлия Александровна

Соломчук Дмитрий Викторович

Ананченко Михаил Олегович

Коваленко Анна Николаевна

Неклюдов Владлен Михайлович

Кривошеев Игорь Сергеевич

Ионушас Сергей Константинович

Завитневич Александр Михайлович

Струневич Вадим Олегович

Воронов Владимир Анатольевич

Аристов Юрий Юрьевич

Кисель Юрий Григорьевич

Галайчук Вадим Сергеевич

Ковалев Артем Владимирович

​​Стерничук Валерий Александрович

Михайлюк Галина Олеговна

Бабий Роман Вячеславович

Качура Александр Анатольевич

Новосад Анна Игоревна

Культенко Артем Валерьевич

Марусяк Олег Романович

Кириченко Николай Александрович

Третьякова Галина Николаевна

Халимон Павел Витальевич

Мошенец Елена Владимировна

Саладуха Ольга Валерьевна

Коваль Ольга Владимировна

Загоруйко Алина Леонидовна

Бондаренко Олег Владимирович

Крячко Михаил Валерьевич

Бардина Марина Олеговна

Марченко Людмила Ивановна

Юнаков Иван Сергеевич

Володина Дарья Артемовна

Савченко Ольга Станиславовна

Гринчук Оксана Анатольевна

Козак Владимир Васильевич

Лысюк Андрей Александрович

Сова Александр Георгиевич

Боярчук Роман Михайлович

Ватрас Владимир Антонович

Мулик Роман Миронович

Тарасов Олег Сергеевич

Костюх Анатолий Вячеславович

Брагарь Евгений Вадимович

Безгин Виталий Юрьевич

Арбуз Ольга Александровна

Салийчук Александр Вячеславович

Репина Элла Анатольевна

Пушкаренко Арсений Михайлович

Заблоцкий Марьян Богданович

Клочко Андрей Андреевич

Овчинникова Юлия Юрьевна

Мережко Александр Александрович

Устенко Алексей Олегович

Кабанов Александр Евгеньевич

Вениславский Федор Владимирович

Булах Лада Валентиновна

Петруняк Евгений Васильевич

Мариковський Александр Валерьевич

Федиенко Александр Павлович

Мотовиловец Андрей Викторович

Колесник Анна Сергеевна

Богуцкая Елизавета Петровна

Нагаевский Артем Сергеевич

Потураев Никита Русланович

Якименко Павел Витальевич

Соколов Михаил Юрьевич

Кунаев Артем Юрьевич

Вяхирь Дмитрий Сергеевич

Павлюк Максим Васильевич

Мокан Василий Иванович

Пидласа Роксолана Андреевна

Торохтий Богдан Григорьевич

Дмитриева Оксана Александровна

Шол Маргарита Витальевна

Костин Андрей Евгеньевич

Горбенко Руслан Александрович

Жупанин Андрей Викторович

Тистык Ростислав Ярославович

Кравчук Евгения Михайловна

Яковлева Нелли Ильинична

Гривко Сергей Дмитриевич

Павловский Петр Иванович

Аллахвердиева Ирина Валерьевна

Винтоняк Елена Васильевна

Заславский Юрий Иванович

Задорожный Андрей Викторович

Шипайло Остап Игоревич

Шинкаренко Иван Анатольевич

Совгиря Ольга Владимировна

Крейденко Владимир Викторович

124.Тарасенко Тарас Петрович

Сольский Николай Тарасович

Фролов Павел Евгеньевич

Новиков Михаил Николаевич

Подгорная Виктория Валентиновна

Хоменко Елена Викторовна

Остапенко Анатолий Дмитриевич

Цыба Татьяна Викторовна

Калаур Иван Романович

Гришина Юлия Николаевна

Руденко Ольга Сергеевна

Копыленко Александр Любимович

Манзий Сергей Владимирович

Санченко Александр Вадимович

Маслов Денис Вячеславович

Швачко Антон Алексеевич

Кострийчук Сергей Владимирович

Божков Александр Валерьевич

Михайлюк Артем Александрович

Васюк Александр Александрович

Ермоленко Дмитрий Юрьевич

Короленко Валентина Юрьевна

Лактионова Наталья Валентиновна

Тарарин Николай Александрович

Сверба Инна Станиславовна

Мельник Сергей Васильевич

Палийчук Юлия Владимировна

Слинько Дмитрий Михайлович

Тригуб Владимир Владимир

Кравец Роман Александрович

Козуб Богдан Юрьевич

Москаленко Сергей Валерьевич

Карабута Сергей Александрович

Перепичай Татьяна Сергеевна

Федоренко Юрий Сергеевич

Кваша Оксана Александровна

Отраднова Олеся Александровна

Киевец Елена Валерьевна

Кармазь Александра Александровна

Моркляник Богдан Васильевич

Баланюк Юрий Викторович

Резникова Виктория Викторовна

Слободян Елена Николаевна

Месяц Андрей Петрович

Выдолоб Дмитрий Викторович

Калина Кристина Андреевна

Рагимова Анастасия Борисовна

Федорова Кристина Валерьевна

Ананян Элизабет Гариковна

Бондаренко Екатерина Андреевна

Романюк Екатерина Александровна

Федосова Антонина Владимировна

Еськов Алексей Алексеевич

Витикач Виталий Викторович

Капустянський Юрий Викторович

Хомич Игорь Васильевич

Фурман Владимир Анатольевич

Журавновского Валерий Казимович

Королев Денис Сергеевич

Масевич Станислав Андреевич

Расенко Артем Александрович

Черевань Артур Леонидович

Тереба Надежда Игоревна

Литвиненко Ирина Сергеевна

Москаленко Диана Сергеевна

Тетерева Елена Игоревна

Яременко Екатерина Сергеевна

Вдовенко Мария Владимировна

Дискант Сергей Николаевич

Бевзан Юрий Степанович

Сипко Марина Александровна

Бельска Марина Александровна

Майбородюк Павел Викторович

Опимах Юрий Витальевич

Ковальчук Евгений Андреевич

Грибков Сергей Викторович

Мосийчук Дмитрий Александрович

Чизмар Эдуард Федорович

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище

21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Президентская партия показала 201 кандидата». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июня

Украинский предводитель сбежал в Москву

Создали общество защиты языка

Под Полтавой разбился тяжелый бомбардировщик

Из области принудительно выселили более 7 тыс. человек

Единственная в истории украинка выиграла чемпионский титул

На Кубани убили сторонника соборной Украины

Украинцы отмечают 5-ю годовщину освобождения Мариуполя

"Похожий на кирпич с кнопками": мобильный телефон стоил, как авто

Самое читаемое
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
8
 1 Просмотров: 71697
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз 1 Просмотров: 27296
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
42
 Просмотров: 27067
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
6
 Просмотров: 19509
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
28
 1 Просмотров: 17325
Политика
Вятрович выбрал партию
Вятрович выбрал партию
 Просмотров: 270
Министр рассказал, что делают "смотрящие" на государственных шахтах
Министр рассказал, что делают "смотрящие" на государственных шахтах
 Просмотров: 180
В списке партии Зеленского "вылез" кум Медведчука
В списке партии Зеленского "вылез" кум Медведчука 1 Просмотров: 621
У Вакарчука решили, что делать с концертами на выборах
У Вакарчука решили, что делать с концертами на выборах Просмотров: 135
Климкин призвал СНБО обсудить основные позиции Минских соглашений
Климкин призвал СНБО обсудить основные позиции Минских соглашений Просмотров: 81
Больше всего комментируют
41
Тимошенко показала пополнение в семье
31
Фракция Тимошенко вылила шквал критики на Луценко
28
Ярош вступился за Зеленского
17
Приходько выиграла суд у Порошенко
8
"Батькивщина" объявила список из 50 кандидатов
Голосов: 3234
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua