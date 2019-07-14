Президент занимается избирательной кампанией - Портников

Президент Владимир Зеленский в Бориспольской больнице 10 июля. Фото: president.gov.ua

Накануне парламентских выборов 21 июля президент Владимир Зеленский занимается избирательной кампанией своей политсилы.

Об этом сказал публицист Виталий Портников.

"Когда раньше избирался парламент, граждане по крайней мере могли себе представить, кто возглавит правительство. Потому что на самом деле все эти вопросы, которые сейчас задают граждане президенту, это вопросы, которые надо задавать премьер-министру. И о благосостоянии, и о тарифах, пенсионном обеспечении, реформах. Это все функция правительства. Президент к этому в принципе не имеет никакого отношения. Функция президента - это армия, внешняя политика, национальная безопасность, Точка.

Все то, чем сейчас занимается президент Зеленский, когда он ездит по больницам и раздает поручения, это вообще не имеет никакого отношения к его прямым конституционным обязанностям. Президент просто занимается сейчас избирательной кампанией своей армии", - сказал он.

При этом в президентской партии до сих пор не озвучивают имя вероятного премьер-министра, отметил публицист.

"Кто будет премьер-министр, которого будет предлагать "Слугу народу". Никто не знает. Никто не озвучивает этого предложения. В принципе, это было бы главное, что сейчас "Слуга народу" должна сказать гражданам. Не просто, что она собирается делать, а что правительство возглавит вот такой человек, который будет реальным сотрудником, сподвижником Зеленского. Который и будет осуществлять все необходимые реформы. Никто даже понятия не имеет. За все это время была озвучена только одна президентская кандидатура - это министр иностранных дел.

За все время была озвучена только одна президентская кандидатура - министр иностранных дел

Мы не знаем фамилии вероятного премьер-министра, министра обороны, руководителя СБУ. Сейчас по сути украинцам предлагают проголосовать за очередного кота в мешке.

Очевидно, что главной силой в коалиции будет "Слуга народу". И именно за ней будет должность премьер-министра. Если посмотреть на список депутатов, который предлагает "Слуга народу", давайте скажем честно, там нет никакого премьер-министра. Значит какой-то человек из этого списка или не с этого списка будет назначен главой правительства и будет учиться быть премьер-министром вместе с президентом, который будет учиться быть президентом. А украинцы будут учиться в государстве, которым управляют ученики", - сказал Виталий Портников в эфире телеканала "Еспресо".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спрогнозировали явку

5 партий могут пройти в Верховную Раду на внеочередных выборах, еще 3 политсилы имеют шанс. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с 6 по 10 июля. 19 июля будет последним днем, когда партии будут агитировать. В субботу - день тишины, а в воскресенье - голосования на участках.