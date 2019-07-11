Партия Зеленского показала рост рейтинга. Другие - потеряли

Партия Зеленского за неделю нарастила почти 5%. Фото: УНІАН

5 партий могут пройти в Верховную Раду на внеочередных выборах, еще 3 политсилы имеют шанс.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 6 по 10 июля, пишет "Інтерфакс-Україна"

Рейтинг политсил, которые преодолевают 5% барьер на досрочных выборах в Верховную Раду, выглядит так:

"Слуга народа" президента Владимира Зеленского - 47% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. По сравнению с опросом с прошлой недели рейтинг рост на 4,7%.

"Опозиційна платформа – За життя" кума Путина Виктора Медведчука - 11,6% - уменьшился на 1,8%.

"Європейська солідарність" Петра Порошенко - 8,6% - уменьшился на 0,3%.

"Голос" Святослава Вакарчука - 6,6%, минус 0,6%.

"Батьківщина" Юлии Тимошенко - 7,2%. Потеряла 0,8%.

Партию "Сила і честь" готовы поддержать 3,6%, "Опозиційний блок" - 3,2%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,8%, Радикальна партія - 2,5%, ВО "Свобода" - 2,1 %.

Социологи опросили 2 тыс. респондентов. Погрешность исследования: не больше 2,2%.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.