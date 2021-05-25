Президент внес в Раду неотложный законопроект о национальном сопротивлении

Зеленский подал в Раду новый законопроект. Фото: agroportal.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о национальном сопротивлении. Документ определен как неотложный.

Законопроект об основах национального сопротивления зарегистрирован под номером 5557. Текст документа пока отсутствует, сообщается на сайте Рады.

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В прошлом году весной на заседании комитета Рады по вопросам национальной безопасности представили законопроект о территориальной обороне Украины и о добровольческих силах обороны. Предполагается, что территориальная оборона охватит все слои населения. Ожидается, что парламент может принять закон за основу до конца этой сессии парламента, которая завершается 16 июля.

В Министерстве культуры и информационной политики отсутствуют сведения о согласовании научно-проектной документации по демонтажу советского герба на монументе "Родина-мать" в Киеве и предоставления разрешения на проведение работ.