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Седьмой год декоммунизации: у Ткаченко говорят, что сложно демонтировать серп и молот

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Седьмой год декоммунизации: у Ткаченко говорят, что сложно демонтировать серп и молот
В министерстве, которое возглавляет Ткаченко, говорят что надо много денег на демонтаж. Фото: Reuters

В Министерстве культуры и информационной политики нет документации по демонтажу советского герба на монументе "Родина-мать" в Киеве и разрешения на проведение работ, сообщает "Радіо Свобода".

"Ведомости о согласовании научно-проектной документации по демонтажу герба и предоставления разрешения на проведение работ на указанной достопримечательности органом охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации в распоряжении МКИП отсутствуют", - сообщили в министерстве, которое возглавляет Александр Ткаченко.

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В министерстве заявили, что демонтаж изображения является технологически сложным процессом, который требует привлечения специализированных монтажных организаций со специальной техникой, значительных финансовых затрат и может привести к нарушению целостности памятника и искажения его внешнего вида.

"Вопрос демонтажа герба, сроков и источников финансирования в настоящее время находится на стадии обсуждения", - отметили в Минкульте.

Запрос журналистов касался двух объектов - монумента "Родина-мать" и памятника советскому деятелю Николаю Щорсу.

Также в министерстве заявили, что монумент и памятник занесены в реестр недвижимых памятников Украины, поэтому на них не распространяется действие закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрета пропаганды их символики".

"На сегодняшний день соответствующие пакеты документов по перемещению указанных памятников в МКИП не поступали. При этом, предоставление разрешения на перемещение памятников национального значения относится к полномочиям Кабинета министров", - сообщили в Минкульте.

В прошлом году председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявлял, что снос серпа и молота с монумента "Родина-мать" в столице готовы профинансировать меценаты.

"Это технически возможно. Более того, есть меценаты, которые готовы за все заплатить, чтобы его снять", - говорил Дробович.

В апреле 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Запрещается советская символика, открываются архивы советских спецслужб.

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