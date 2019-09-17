Президент Словакии увидела в Украине "большой прогресс"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Президент Словакии Зузана Чапутова констатировала, что в Украине виден большой прогресс.

"В Украине виден большой прогресс. Я вижу, что среди приоритетов президента (Зеленского - ред.) укрепление законодательства, справедливости судебных органов и борьбы с коррупцией", - написала Чапутова в Фейсбук.

Президент Словакии также высоко оценила усилия гаранта Украины к конструктивному диалогу с РФ и прекращения конфликта в Донбассе. Также она отметила, что недавний обмен пленными - важный сигнал о том, что все может решиться через диалог.

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"Я глубоко убеждена в том, что каждая страна имеет право на свободу выбора и решения того, как она будет развиваться", - написала Капутова.

Напоминаем, что 16 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.