Президент пытается создать собственный клан, который будет руководить страной - Дубровский

Владимир Дубровский: "Бороться надо не с олигархами, а с явлением". Фото: Тарас Подолян

Перевести олигархический класс в нормальный бизнес возможно, только изменив условия. Бороться надо не с олигархами, а с явлением. Не из коррупционерами, а с предпосылками для взяточничества. Разрушать систему надо вместе с олигархами. Они должны увидеть свой интерес.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал экономист Владимир Дубровский.

"Когда Виктора Медведчука лишили политического влияния, он продал облэнерго, не мог получать сверхприбыли. Перевести олигархический класс в нормальный бизнес возможно, только изменив условия. Деолигархизация Порошенко закончилась на Коломойскому. Пинчук, Фирташ и Ахметов живут, как и раньше. Деолигархизация Зеленского может закончиться на Порошенко и Медведчуку.

Президент страдает, что владельцы телеканалов влияют на его рейтинг. Зависимый от этого. Пытается создать собственный клан, который будет руководить страной. Использует Совет национальной безопасности как инструмент дискредитационного контроля - того наказываем, а этого милуем. Это и есть причина появления олигархов", - убежден экономист.

С ними надо заключить пакт о переходе к социальному порядку. Олигархи должны увидеть свой интерес, добавляет Дубровский.

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"Например, человека внесли в список олигархов и запретили лично контактировать с государственными чиновниками. Но он может позвонить или прислать уполномоченного на переговоры.

Надо разрушать систему, как это ни парадоксально, вместе с олигархами. С ними заключить пакт - переходим к социальному порядку и открытому доступу; все имеют равные возможности, нет привилегированных. Для этого делаем судебную реформу, перезагружаем налоговую. Не будет коррупционных возможностей - и страна обогатится. Капитализация бизнеса возрастет в разы. Олигархи должны увидеть свой интерес. Они попадут на лидирующие позиции в списке Forbes. Их начнут воспринимать как равных в западных кругах. Это может быть пряником.

Следует отколоть тех, кто не видит себя в новой системе. Сделать так, чтобы большинство таких тихо сидела и ждала амнистию. И наказывать всех, кто выступает против изменений", - рассказал эксперт.

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1 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Список олигархов не будет обнародован до принятия Верховной Радой соответствующего закона. "Список не может появиться без закона. Это недопустимо", сказал секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания Совбеза.