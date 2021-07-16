Данилов сказал, когда обнародуют список олигархов

Рада поддержала в первом чтении закон об олигархах. Фото: коллаж Фокус

Список олигархов не будет обнародован до принятия Верховной Радой соответствующего закона.

"Список не может появиться без закона. Это недопустимо", сказал секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания Совбеза, сообщает УНИАН.

СНБО разрабатывает систему мониторинга для того, чтобы установить, кто подпадает под критерии олигарха, а кто нет.

"Мы делаем матрицу, по которой будут проходить все люди. Потому что в вашем представлении это одни люди, а в матрице могут оказаться совсем другие. Это делается для того, чтобы не было подмены понятий", - сказал Данилов.

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1 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Министр юстиции Денис Малюська назвал двух претендентов в список олигархов.