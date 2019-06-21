Президент ответил на отставку Авакова

Министра внутренних дел может уволить парламент по представлению премьера. Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net

Увольнение министра внутренних дел согласно Конституции осуществляется по представлению главы правительства.

Так ответил президент Владимир Зеленский на петицию об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Член Кабинета министров может быть уволен с должности Верховной Радой путем принятия отставки по поданному им заявлению по представлению премьер-министра и по собственной инициативе.

Анализ действующего законодательства свидетельствует, что отстранение от должности и/или увольнение с должностей должностных лиц президентом возможно в отношении тех лиц, которые назначаются президентом", - объяснил глава государства.

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Петиция с требованием уволить министра внутренних дел Арсена Авакова набрала необходимое для рассмотрения количество голосов - 25 тысяч. Это произошло на протяжении несколько дней.