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четверг, 06 июня 2019 08:25

Петиция об отставке Авакова набрала необходимые подписи

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  Петиция с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова набрала 25 тысяч подписей. Фото: Радио Свобода
Петиция с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова набрала 25 тысяч подписей. Фото: Радио Свобода

Петиция с требованием уволить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.

Петиция размещена на сайте президента Украины, сообщает

"О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел А. Бы. Авакова", — говорится в тексте документа.

Петиция была подана 26 мая. Ее автор - Роман Василенко.

Доступной для подписания стала 2 июня.

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Ранее сбор подписей за отставку Арсена Авакова начали народные депутаты. Он заявил, что не собирается сам уходить в отставку из-за убийства полицейскими пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

Его отставку может рассмотреть Верховная Рада, если будет принято такое решение.

31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

3 июня 5-летний мальчик умер в больнице. В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они "пристреливали" ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

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Комментарии

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Дата
06
июня

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