Президент наложит вето на закон об игорном бизнесе - нардеп

Голосование пройдет по быстрой процедуре вконце августа. Фото: Reuters

В ближайшее время закон об игорном бизнесе будет ветирован президентом Владимиром Зеленским через две несовместимые поправки.

Об этом в эфире канала "112 Украина" сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

"В соответствующем законопроекте, проголосованном Верховной Радой во втором чтении и отправлен на подпись президенту, существует две несовместимые правки, которые не позволяют сформировать комиссию по надзору за рынком азартных игр. Одна правка предусматривает создание комиссии премьер-министром единолично, что может стать корупционогенним фактором и созданием потенциальной кормушки для главы Кабмина. И моя правка, которая обязывает провести конкурс по отбору членов комиссии по регулированию игорного бизнеса. Депутаты поддержали и одну, и вторую правку. В результате закон не заработает, потому что никогда не будет создана комиссия ", - рассказал нардеп.

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По словам Дубинского, голосование состоится по быстрой процедурой, скорее всего, вконце августа.

14 июля Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. Законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" поддержали 248 народных депутатов.