Пресс-марафон Зеленского - онлайн трансляция

Предыдущую пресс-конференцию Зеленский проводил в мае. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский проводит пресс-марафон. Он проходит в коворкинге State Arsenal.

Ранее Офис президента анонсировал, что будет 30 вопросов Зеленскому. Пресс-конференцию рассчитали на 3 часа.

16 октября 2019 года президент уже проводил пресс-марафон. Журналистов собирали в "Киев фудмаркет", марафон длился более 14 ч.

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20 мая президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию в ангаре госпредприятия "Антонов". Что говорил, можно прочитать ЗДЕСЬ.