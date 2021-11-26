Пресс-марафон Зеленского - онлайн трансляция

Президент Владимир Зеленский проводит пресс-марафон. Он проходит в коворкинге State Arsenal.
Ранее Офис президента анонсировал, что будет 30 вопросов Зеленскому. Пресс-конференцию рассчитали на 3 часа.
16 октября 2019 года президент уже проводил пресс-марафон. Журналистов собирали в "Киев фудмаркет", марафон длился более 14 ч.
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20 мая президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию в ангаре госпредприятия "Антонов". Что говорил, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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