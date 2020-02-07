Премьера спросили об отставке

Гончарук шестой месяц работает премьером.

Премьер-министр Алексей Гончарук не собирается уходить в отставку, потому что у него полное взаимопонимание с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил с трибуны парламента в пятницу.

Гончарука спросили из сессионного зала: "Почему заявление об отставке носите президенту, а не в парламент? Где ваше заявление об отставке?".

"По поводу моего заявления. Я уже говорил о том, что заявление было написано на имя руководителя Верховной Рады. Поэтому юридически оно абсолютно соответствует закону.

Оно была передано президенту, потому что это был политический шаг. Для того, чтобы продемонстрировать, что между нами нет никаких недоразумений.

И вам не удастся расшатать доверие и работу внутри нашей команды. Как бы вы это ни пытались сделать своими грязными манипуляциями", - ответил премьер.

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Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.