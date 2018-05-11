Премьера Яценюка насильно свергли с должности - полиция начала расследование

Арсений Яценюк покинул пост премьера 14 апреля 2016 года. Фото: УНИАН

Национальная полиция проверяет факт вмешательства в деятельность Арсения Яценюка во время его пребывания на посту премьер-министра с целью препятствования его деятельности и последующей отставки с поста главы правительства.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Производство начали после ряда публикаций в СМИ и обращений народных депутатов.

"Следствие рассматривает версию заговора группы лиц для реализации этого преступного замысла. По предварительным выводам, они осуществляли вмешательство путем подкупа граждан, организации проплаченных митингов и распространения дискредитационной и ложной информации в СМИ и через народных депутатов, экспертов, других лиц. По информации народного депутата Украины Александра Онищенко, только в течение 2015-2016 годов на подобные акции было потрачено более 30 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

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10 апреля премьер-министр Арсений Яценюк заявил о своей отставке. Этому предшествовало резкое падение уровня доверия к правительству и рейтингов его главы. 14 апреля Верховная Рада поддержала отставку Яценюка и назначила новый состав правительства во главе с Владимиром Гройсманом. Ранее нардеп-беглец Александр Онищенко рассказал, что президент Петр Порошенко передавал ему деньги на дискредитационную кампанию против Арсения Яценюка. Речь идет о €12 млн.