Премьера Яценюка насильно свергли с должности - полиция начала расследование

 
Ексклюзивы
1/5
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 1629
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1540
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2871
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
14 Просмотров: 50786
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1458
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3249
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 7533
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 2061
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 1170
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
7 Просмотров: 7452
Фото
Все фото
5
21
3
3
7
Начало конца эпохи грузинских реформаторов: почему в Украине не удалось
Начало конца эпохи грузинских реформаторов: почему в Украине не удалось
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Душ раз в неделю и обезболивающее от кровавой рвоты: Савченко голодает 50 дней в СИЗО
Душ раз в неделю и обезболивающее от кровавой рвоты: Савченко голодает 50 дней в СИЗО
Стали известны подробности майского уикенда нардепов и заместителя министра
Стали известны подробности майского уикенда нардепов и заместителя министра
Вип-персоны на посевной: политики в костюмах поразили появлением на полях
Вип-персоны на посевной: политики в костюмах поразили появлением на полях
Видео
Все видео
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Заплевал сиденья семечками: Ляшко поймали на матче "Динамо" - "Шахтер"
Заплевал сиденья семечками: Ляшко поймали на матче "Динамо" - "Шахтер"
Открытые списки на выборах - от Рады требуют отменить закон Януковича
Открытые списки на выборах - от Рады требуют отменить закон Януковича
"Уберите нах*й" - "Интер" разозлили синие и желтые пакеты на съемках
"Уберите нах*й" - "Интер" разозлили синие и желтые пакеты на съемках
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11844
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2376
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 7479
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6696
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2169
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 мая 2018
Просмотров: 90
Бранденбурзькі ворота
"Та вже триццять год, як війна кончилась", – кидає бабця, я чую уривок фрази. Баби торгують насінням під чахлими кленами, біля гастроному. ...
пятница, 11 мая 2018 16:46

Премьера Яценюка насильно свергли с должности - полиция начала расследование

  Комментировать
Премьера Яценюка насильно свергли с должности - полиция начала расследование
Арсений Яценюк покинул пост премьера 14 апреля 2016 года. Фото: УНИАН

Национальная полиция проверяет факт вмешательства в деятельность Арсения Яценюка во время его пребывания на посту премьер-министра с целью препятствования его деятельности и последующей отставки с поста главы правительства.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Производство начали после ряда публикаций в СМИ и обращений народных депутатов.

"Следствие рассматривает версию заговора группы лиц для реализации этого преступного замысла. По предварительным выводам, они осуществляли вмешательство путем подкупа граждан, организации проплаченных митингов и распространения дискредитационной и ложной информации в СМИ и через народных депутатов, экспертов, других лиц. По информации народного депутата Украины Александра Онищенко, только в течение 2015-2016 годов на подобные акции было потрачено более 30 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турчинова хотели сделать премьером

10 апреля премьер-министр Арсений Яценюк заявил о своей отставке. Этому предшествовало резкое падение уровня доверия к правительству и рейтингов его главы. 14 апреля Верховная Рада поддержала отставку Яценюка и назначила новый состав правительства во главе с Владимиром Гройсманом.

Ранее нардеп-беглец Александр Онищенко рассказал, что президент Петр Порошенко передавал ему деньги на дискредитационную кампанию против Арсения Яценюка. Речь идет о €12 млн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Премьера Яценюка насильно свергли с должности - полиция начала расследование». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Начало конца эпохи грузинских реформаторов: почему в Украине не удалось

Душ раз в неделю и обезболивающее от кровавой рвоты: Савченко голодает 50 дней в СИЗО

Самое читаемое
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
19
 4 Просмотров: 144186
Прозрачные декольте и &quot;голые&quot; платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
Прозрачные декольте и "голые" платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
26
 2 Просмотров: 133489
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
21
 8 Просмотров: 126954
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
13
 Просмотров: 116222
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
14
 2 Просмотров: 103682
Политика
За 50 дней голодовки Савченко потеряла 17 кг
За 50 дней голодовки Савченко потеряла 17 кг Просмотров: 27
Двое защитников отказались от Савченко
Двое защитников отказались от Савченко Просмотров: 279
Онищенко втягивает в конфликт всех украинских политиков - руководитель из фракции Порошенко
Онищенко втягивает в конфликт всех украинских политиков - руководитель из фракции Порошенко 3 Просмотров: 1557
Луценко идет в Раду с новыми представлениями
Луценко идет в Раду с новыми представлениями Просмотров: 837
Порошенко хочет говорить из Путиным в июне
Порошенко хочет говорить из Путиным в июне Просмотров: 423
Больше всего комментируют
14
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
14
Виталий Козловский засветился на концерте к 9 мая в России
11
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
8
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
7
Путину не нужен Донбасс - Геращенко
Голосов: 42453
Голосование Почему именно сейчас Петр Порошенко заговорил о вступлении в НАТО?
  • Хочет поднять свой рейтинг, потому что тема популярна в обществе
  • Отвлекает украинцев от реальных проблем в стране
  • Пытается таким образом получить поддержку мира
  • Это просто очередное заявление, не стоит никакого внимания
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua