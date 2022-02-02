Премьер Нидерландов из Киева пригрозил РФ серьезными последствиями

Рютте пригрозил России серьезными последствиями в случае ее нового вторжения в Украину. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский обсудил в среду с премьером Королевства Нидерланды Марком Рютте вопросы безопасности и санкции против Российской Федерации в случае эскалации в отношении Украины.

Рютте пригрозил России серьезными последствиями в случае ее нового вторжения. Они будут иметь вид мощного пакета санкций, заявил премьер Нидерландов во время брифинга 2 февраля, передает Gazeta.ua.

"Надеюсь, что диалог в рамках "нормандского формата" даст решение в этой сложной ситуации. Если нет, то Нидерланды абсолютно четко говорят, что дальнейшая агрессия РФ против Украины будет иметь серьезные последствия. В Европе мы работаем в партнерстве с США для того, чтобы подготовить мощный пакет санкций", - сказал он.

Нидерланды также предлагают Украине свою помощь, чтобы отражать кибератаки.

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В свою очередь Зеленский подчеркнул, что этот визит важен, ведь лидер Королевства Нидерланды посещал Украину последний раз 17 лет назад. Теперешний визит происходит, когда Украина нуждается в поддержке и помощи.

1 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новое вторжение России в Украину может стать катастрофой для РФ. Важно, чтобы в России понимали, что эти санкции автоматически вступят в силу. В ту же минуту, когда начнется вторжение, санкции начнут работать.