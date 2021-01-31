"Представляю, сколько людей хочет сегодня поздравить президента. Вам нелегко. Обнимаю": неделя жизни страны в цитатах

Жизнь страны в цитатах за неделю, по версии Gazeta.ua.

Вакцины против таких болезней, как полиомиелит или туберкулез, существует уже десятки лет. Но многие люди в бедных странах до сих пор не получили к ним доступ. То, что называют "новым коронавирусом", будет рядом еще много лет. Как и другие болезни, которые влияли на нашу жизнь веками

- рассказал директор по глобальным прогнозам The Economist Intelligent Unit Агат Демарис.

Аналитический центр рассчитал: Украина массово вакцинирует население не быстрее, чем в 2023 году. Среди стран Европы такой сценарий также возможен для Молдовы.

Еще 10 дней назад я заявлял, что после решения Минфина США о санкциях, которое было принято в результате лживого доноса на меня украинских аферистов, будет осуществляться блокировка социальными сетями моих страниц. Сегодня это случилось в ютубе. Жертвами стали и сотни тысяч моих подписчиков

- написал в Фейсбуке народный депутат Александр Дубинский 28 января. В тот день американский видеохостинг YouTube заблокировал его канал. Имел около 300 тыс. пользователей.

11 января США ввели санкции против Дубинского, назвав "частью связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача". Последнего Вашингтон считает российским агентом.

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25 января президент Украины Владимир Зеленский был на заседании фракции "Слуга народа" и настаивал на выходе Дубинского из нее. Нардеп отказался.

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На этот раз, несмотря на Иловайск, ДАП, Дебальцево, Россию остановили, что позволяет утверждать о символической, на целый век отложенной победе тех, кто "еще даже не умели стрелять"

- пишет в своем блоге писатель Юрий Андрухович 29 января. В этот день в 1918 году под станцией Круты, в 130 км от Киева, произошел бой между армией большевиков во главе с Михаилом Муравьевым и юнкерами первой Киевской военной школы имени Богдана Хмельницкого, бойцами свободного казачества. В течение 6:00 Украинские подразделения сдерживали атаки врага. На помощь большевикам поступали другие отряды Муравьева. Большевики Киев захватили 9 февраля.

Автор: Газета по-українськи\ Дмитрий Скаженик

Представляю, сколько людей хочет сегодня поздравить президента. Вам сегодня нелегко. Я уже в Киеве, материалы подготовила. Готова продолжить наш разговор, приглашаю вас в гости вечером в ближайшие удобные вам дни. Обнимаю

- написала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, очевидно, 25 января, в день рождения президента Зеленского, заместителю его Офиса Андрею Ермаку. Переписку между политиками зафиксировали журналисты издания "Буквы" на заседании Верховной Рады 26 января.

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25 января лидер "Батькивщины", бывший премьер Юлия Тимошенко появилась в Верховной Раде с новым имиджем.

Только что суд удовлетворил наш иск и отменил постановление о так называемом новом правописании. Напоминаю, это то самое, в котором вводят "павзу", "проєкт "и "Марту" вместо "Марфи". Основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание, поскольку подобное просто не является его компетенцией

- пишет в Фейсбуке адвокат Дмитрий Ильченко 28 января о решении Окружного административного суда Киева. Кабинет министров Украины обжалует его. Тем временем постановление КМУ "Вопросы украинского правописания" действует и обязательно к выполнению, говорят в Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

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Новую редакцию "Украинской правописания" опубликовали на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук 3 июня 2019-го. С тех пор ее рекомендуется применять в устной речи и письме.

"7 на часах. 43 по паспорту. 30 в душе", - подписал фото на своей странице в Іnstagram президент Украины Владимир Зеленский 25 января, в свой день рождения. За 6 дней собрал более миллиона лайков