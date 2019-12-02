Представлений на Порошенко и Федыну пока не получали - Разумков

Федыне инкриминируют угрозу убийством, Порошенко - злоупотребление властью.

Верховная Рада пока не получала представлений от Генеральной прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Петра Порошенко и его коллеги по фракции "Европейская солидарность" нардепа Софии Федыны.

Об этом сказал спикер Дмитрий Разумков на брифинге в понедельник.

"По состоянию на сегодня таких представлений еще не было", - заявил Разумков.

Накануне следователи ГБР направили в ГПУ проект подозрения Маруси Зверобой и Федыне. Их подозревают в угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.

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Следователи Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру проект сообщение о подозрении Петру Порошенко. Порошенко инкриминируют злоупотребление властью.