За угрозы убийством. Нардепу Федыне готовят снятие неприкосновенности и подозрение

Федина наговорила в сетях на уголовную статью. Фото: ТСН

Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проекты сообщении о подозрении и представление на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федыны.

Об этом сообщила пресс-служба бюро в понедельник.

"Следователи центрального аппарата ГБР в тесном сотрудничестве и при оперативном сопровождения СБУ направили в Генеральную прокуратуру проект сообщение о подозрении в угрозе убийством в отношении президента действующей народному депутату и гражданке", - заявили в ведомстве.

Прокуратуры направили проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение Федыны к уголовной ответственности.

Следователи напомнили, что 26 октября нардеп и гражданка Мария Звиробий, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге "YouTube" и в социальной сети "Facebook", во время которой "высказывали угрозы убийством, адресованные президенту Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.

Действия Федыны и Звиробий квалифицировали как "угрозу убийством в отношении президента".

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26 октября на видео в Facebook нардеп София Федына заявила: "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен. Там случайно может взорваться граната. А знаешь, там обстрелы бывают случайные". Такая реплика прозвучала в контексте поездки Владимира Зеленского в зону разведения сил - Золотое Луганской области.