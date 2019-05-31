Представителей профсоюза горняков не пустили на заседание СНБО по угольной отрасли

Председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца не пригласили на сегодняшнее заседание СНБО по проблемам в угольной отрасли. По его словам, список приглашенных утверждали президент Владимир Зеленский вместе с секретарем СНБО Александром Данилюком.

Об этом заявил сам Волынец, передает "Апостроф".

"Я открытый человек, и все знают, что именно я могу сказать, а потому не хотят слышать. Например, мы вчера с Турмановым (Виктор Турманов - председатель Центрального комитета Профсоюза работников угольной промышленности Украины. - Gazeta.ua) были в Минэнерго, и все верили, что нас пригласят на это заседание, и я готов прийти и назвать имена, которые связанные с коррупцией в отрасли. Например, Кропачев грузит шламы через шахту "Краснолиманскую" и фабрику "Комсомольскую". Но мнение профсоюзов по этим вопросам они выслушивать не собираются. Приглашения на заседание не было, и сейчас я принимаю меры, чтобы туда попасть", - отметил Волынец.

Лидер профсоюзов не понимает, почему никто не хочет слушать шахтеров и их предложения по стабилизации ситуации в отрасли.

"Я достал телефон контактного лица в СНБО, он честно сказал: ну, знаете, президент утвердил список с подачи Данилюка, и я только обзваниваю тех, кто приглашен. Данилюк не берет трубку, буду еще звонить в приемную, пытаться решить вопрос, как попасть на заседание. Знаете, люди доброжелательно отнеслись к поездке президента на шахту "Лесную", а тут вдруг оказывается, что никто не хочет слушать шахтеров и их предложения по стабилизации ситуации. Я со своей стороны готовился и конкретные предложения по отрасли подать, и сообщить меры отлучения "смотрящих" от угольной промышленности, потому что если грабят, то ничего не изменишь", - подчеркивает Волынец.

Напомним, в ночь на среду, 29 мая, в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" на горизонте 242 м произошло обрушение породы, погибло 2 человека.

На брифинге во Львовской области Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение открытого заседания СНБО из-за проблем в угольной отрасли и пригласил на него всех шахтеров и представителей профсоюзов, чтобы услышать их мысли.