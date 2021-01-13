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среда, 13 января 2021 17:01

Председатель КС возвращается из теплого Дубая и готовится к подозрению

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Председатель КС возвращается из теплого Дубая и готовится к подозрению
Тупицкий отдыхал в городе Дубай. Фото: censor.net

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, которого подозревают в подкупе свидетеля, возвращается с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.

Заявление Тупицкого в среду опубликовали на сайте КС.

Тупицкому "из достоверных источников со ссылкой на Офис президента стало известно, что вечером, 13 января, после возвращения с семьей в Киев в здании аэропорта при участии отдельных СМИ и общественных активистов планируется проведение публичного "шоу" с инсценировкой вручения подозрения".

"Целью этого является дестабилизация и блокирование работы суда по рассмотрению общественно значимых дел, в частности дела относительно рынка земли", - заявил он.

Тупицкий также заявил, что "ему подозрение не вручено". "Порядок осуществления вручения уведомления о подозрении должно произойти исключительно в пределах надлежащей правовой процедуры", - говорится в сообщении.

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СМИ сообщали, что председатель КС отдыхал на вилле в отеле Kempinski Palm Jumeirah. Посуточная аренда королевского дома составляет более 300 тыс. грн. Вилла имеет имеет 4 спальни и бассейн.

В КС это отрицали, заявили, что Тупицкий заплатил туроператору более 242 тыс. грн за отдых с женой и сыном.

В конце декабря Офис генерального прокурора сообщил, что Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

Председателю КС направили уведомление о подозрении по почте из-за его неявки на допрос. "Он сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам", - заявляли в прокуратуре.

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13
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