Председатель КС возвращается из теплого Дубая и готовится к подозрению

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, которого подозревают в подкупе свидетеля, возвращается с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.
Заявление Тупицкого в среду опубликовали на сайте КС.
Тупицкому "из достоверных источников со ссылкой на Офис президента стало известно, что вечером, 13 января, после возвращения с семьей в Киев в здании аэропорта при участии отдельных СМИ и общественных активистов планируется проведение публичного "шоу" с инсценировкой вручения подозрения".
"Целью этого является дестабилизация и блокирование работы суда по рассмотрению общественно значимых дел, в частности дела относительно рынка земли", - заявил он.
Тупицкий также заявил, что "ему подозрение не вручено". "Порядок осуществления вручения уведомления о подозрении должно произойти исключительно в пределах надлежащей правовой процедуры", - говорится в сообщении.
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СМИ сообщали, что председатель КС отдыхал на вилле в отеле Kempinski Palm Jumeirah. Посуточная аренда королевского дома составляет более 300 тыс. грн. Вилла имеет имеет 4 спальни и бассейн.
В КС это отрицали, заявили, что Тупицкий заплатил туроператору более 242 тыс. грн за отдых с женой и сыном.
В конце декабря Офис генерального прокурора сообщил, что Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.
Председателю КС направили уведомление о подозрении по почте из-за его неявки на допрос. "Он сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам", - заявляли в прокуратуре.
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