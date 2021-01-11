Отдых председателя КС Тупицкого в Эмиратах показали на фото

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, которого подозревают в подкупе свидетеля, отдыхал в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Дубай.
Тупицкий отдыхал на вилле в отеле Kempinski Palm Jumeirah, сообщает Цензор.НЕТ.
Посуточная аренда королевской виллы составляет более 300 тыс. грн. Вилла имеет имеет 4 спальни и бассейн.
Тупицкий прилетел в ОАЭ 6 января, сообщил в Telegram бывший народный депутат Сергей Лещенко.
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В конце декабря Офис генерального прокурора сообщил, что Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.
Председателю КС направили уведомление о подозрении по почте из-за его неявки на допрос. "Он сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам", - заявляли в прокуратуре.
Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" выяснили, что Александр Тупицкий 2018 года купил землю в оккупированном Россией Крыму.
27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование.
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