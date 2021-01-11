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понедельник, 11 января 2021 09:19

Отдых председателя КС Тупицкого в Эмиратах показали на фото
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Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, которого подозревают в подкупе свидетеля, отдыхал в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Дубай.

Тупицкий отдыхал на вилле в отеле Kempinski Palm Jumeirah, сообщает Цензор.НЕТ.

Посуточная аренда королевской виллы составляет более 300 тыс. грн. Вилла имеет имеет 4 спальни и бассейн.

Тупицкий прилетел в ОАЭ 6 января, сообщил в Telegram бывший народный депутат Сергей Лещенко.

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В конце декабря Офис генерального прокурора сообщил, что Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

Председателю КС направили уведомление о подозрении по почте из-за его неявки на допрос. "Он сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам", - заявляли в прокуратуре.

Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" выяснили, что Александр Тупицкий 2018 года купил землю в оккупированном Россией Крыму.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование.

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