В КС говорят, что Тупицкий не отдыхает за 300 тыс. в сутки

Председатель КС, который не явился на допрос в прокуратуру, отдыхает в Дубае. Фото: censor.net

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий за отдых с семьей в Объединенных Арабских Эмиратах на 3 человек заплатил туроператору более 242 тыс. грн. Об этом во вторник сообщил отдел коммуникаций суда.

В КС сообщили, что Тупицкий 5 января подписал распоряжение о своем отпуске на 6 января и с 11 до 13 января.

На отдых Тупицкий с женой и сыном вылетел 6 января, где пробудут до 13 января.

"Стоимость пакета услуг, предоставляемого туроператором на 3 человек, составляет 242 116,43 гривны. В стоимость тура входит авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере отеля, двухразовое питание, трансфер, страхование и стоимость туристического обслуживания.

Указанное опровергает ложные заявления отдельных лиц и СМИ относительно аренды Александром Тупицким совместно с семьей королевской виллы в Дубае стоимостью 300 тысяч гривен в сутки", - заявили в КС.

Также заявили, что Тупицкий в декабре прошлого года получил более 433 тыс. грн дохода. "Что полностью покрывает сумму расходов на поездку", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что председатель КС отдыхал на вилле в отеле Kempinski Palm Jumeirah. Посуточная аренда королевской виллы составляет более 300 тыс. грн. Вилла имеет имеет 4 спальни и бассейн. В конце декабря Офис генерального прокурора сообщил, что Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. Председателю КС направили уведомление о подозрении по почте из-за его неявки на допрос. "Он сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам", - заявляли в прокуратуре.