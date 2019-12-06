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пятница, 06 декабря 2019 12:19

Правоохранители должны расследовать действия Геруса - Наливайченко

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Правоохранители должны расследовать действия Геруса - Наливайченко
Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко: "Герус, внося поправку относительно импорта электроэнергии, руководствовался личным интересом". Фото: BBC

Возобновление импорта электроэнергии из России стало возможным благодаря поправке к закону председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса. Его действия должны расследовать антикоррупционные органы.

Об этом заявил народный депутат Украины, член фракции "Батьківщина" Валентин Наливайченко.

Депутат напомнил, что члены фракции "Батьківщини" зарегистрировали ранее законопроект, которым предлагается отменить "поправку Геруса", позволившую с 1 октября возобновить импорт электроэнергии из России. Однако 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233), который оставляет возможности для импорта.

"Фракция "Батьківщина", и я в в том числе с фракцией, Михаил Волынец и руководитель фракции Юлия Тимошенко, как и Алексей Кучеренко, мы внесли законопроект, который отменяет поправку Геруса", – сказал Наливайченко.

По его мнению, Герус, внося поправку относительно импорта электроэнергии, руководствовался личным интересом, и это должно стать предметом расследования антикоррупционных органов.

"Мы подготовили заявления, в том числе и в антикоррупционные органы, по этому народному депутату. Поскольку видим и подозреваем, что за этим стоит личный интерес обогащения. И, что наиболее циничное, в пользу компаний российских, находящихся под международными санкциями, под санкциями Госдепа США", – сообщил Наливайченко.

Ранее СМИ сообщили, что Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ и САП завести дело в отношении председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса по заявлению Олега Ляшко.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233), которым, в частности, ограничивается продажи и/или поставки электроэнергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке, но остается такая возможность при поставке на рынок "на сутки вперед".

Импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября благодаря "поправке Геруса". За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт-ч/сут. Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

Обозреватель
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Дата
06
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