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пятница, 14 июня 2019 16:22

Правительство завершает подготовку нормативной базы для запуска рынка электроэнергии с 1 июля

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Правительство завершает подготовку нормативной базы для запуска рынка электроэнергии с 1 июля
Кабмин принял постановление "Об утверждении Порядка проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам и Порядка отбора организаторов электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам". Фото: Аргумент

Кабинет Министров Украины принял постановление "Об утверждении Порядка проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам и Порядка отбора организаторов электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам" (№466). Соответствующая информация размещена на правительственном интернет-портале.

Документ определяет механизм и порядок организации и проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии, а также процедуру определения победителей аукционов.

Постановлением предусмотрено, что аукционы проводятся с соблюдением принципов добросовестной конкуренции, недискриминации участников аукциона, объективности и беспристрастности, предотвращения коррупционных действий, соблюдения рыночных принципов ценообразования.

Принятие постановления "Об утверждении Порядка проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам и Порядка отбора организаторов электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам" является одним из завершающих шагов по формированию нормативной базы для запуска рынка электроэнергии с 1 июля.

Напомним, с 1 июля вступает в силу Закон "О рынке электроэнергии", согласно которому начнется второй этап реформы энергосектора. Закон Украины "О рынке электрической энергии" направлен на имплементацию актов законодательства Энергетического сообщества в сфере энергетики, а именно директивы Третьего энергопакета. Реализация предусмотренных Законом Украины "О рынке электроэнергии" реформ приведет к либерализации рынка электроэнергии Украины и его функционирования на конкурентных началах по европейской модели. Запуск конкурентного рынка электроэнергии является одним из обязательств Украины перед Евросоюзом. Реформа в сфере энергетики - одно из условий для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 500 млн. евро.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает необходимым своевременный запуск нового рынка электроэнергии. "У правительства есть только одна возможность - выполнить нормы закона и ввести рынок электроэнергии с 1 июля. Этот законопроект нарабатывался в парламенте и соответствует всем европейским и мировым нормам", - заявил глава Кабмина.

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Дата
14
июня

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