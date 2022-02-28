Правительство утвердило зарплату военных в 100 тыс. грн - кто будет получать

Фото: Генеральный штаб ВСУ.

Украина будет платить военнослужащим по 100 тыс. грн. в месяц.

Решение сегодня принял Кабинет министров.

Такую сумму будут получать военные, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий.

Размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 тыс. в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях, сообщает Министерство обороны.

В условиях военного положения военнослужащим Вооруженных Сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейским выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в расчете на месяц.

Семьям военнослужащих, погибших в этой войне, выплатят единовременную денежную помощь - 15 млн грн, которая распределяется равными долями на всех получателей.

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"Хочу повторить слова президента: это делается не для того, чтобы нам сказали "спасибо".

Это делается, чтобы наши защитники и защитницы знали, что страна им благодарна. Государство должно достойно платить за эту важную работу. Кроме того, мы продолжаем делать все для усиления нашей обороноспособности на международном уровне!

Спасибо за поддержку всем странам-партнерам! Слава Украине!", - заявил министр обороны Алексей Резников.

О зарплатах украинских воинов в 100 тыс. грн сообщал вчера президент Владимир Зеленский. В феврале Верховная Рада выделила дополнительные 23 млрд грн на оборону. Парламент разрешил правительству перераспределять средства на национальную безопасность и оборону.