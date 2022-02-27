100 тыс. грн в месяц - Зеленский объявил новые зарплаты военным

Быть военным - это важнейшая работа. Фото: Facebook.com/MinistryofDefence.UA

Украинским военным будут платить по 100 тыс. грн. в месяц.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге.

"Очевидно, что наши военные воюют не за деньги, а сегодня, завтра. И очень жестко отвечают за то, что было вчера. Но мы должны понимать, что сегодня это важнейшая работа – быть военным, защищать страну. Поэтому я хочу, чтобы государство достойно платило за эту работу.

Мы будем платить нашим военнослужащим, которые держат в руках оружие, по сто тысяч гривен в месяц.

Не для того, чтобы нам сказали: спасибо. А для того чтобы они знали, что страна им точно благодарна. И так будет до тех пор, пока не закончится эта война", - сказал глава государства.

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"Президент - здесь, глава Офиса - здесь, премьер - здесь, армия здесь, главнокомандующий - здесь. Мы все будем защищать наше государство и наши границы", - заявил Зеленский.

В феврале Верховная Рада выделила дополнительные 23 млрд грн на оборону. Парламент разрешил правительству перераспределять средства на национальную безопасность и оборону.