100 тыс. грн в месяц - Зеленский объявил новые зарплаты военным

 
Ексклюзивы
1/5
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
Просмотров: 6453
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
Просмотров: 8632
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Просмотров: 3195
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 16038
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 87259
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 7281
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 4149
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 5967
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 783
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
1
60
5
3
11
&quot;Вирішується доля Європи&quot; - Зеленський звернувся до лідерів ЄС
"Вирішується доля Європи" - Зеленський звернувся до лідерів ЄС
&quot;Межигорье без Януковича&quot; - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
&quot;Россияне, вы нам не братья&quot; - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
&quot;Мой последний твит на русском&quot; - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
Видео
Все видео
"Вашими руками два долбо*ба Путин и Лукашенко делают грязные дела" - Михалок призвал белорусов не воевать с Украиной
"Вашими руками два долбо*ба Путин и Лукашенко делают грязные дела" - Михалок призвал белорусов не воевать с Украиной
Кличко назвал количество погибших в Киеве после вторжения России
Кличко назвал количество погибших в Киеве после вторжения России
"Все мы на месте" - Зеленский обратился к украинцам
"Все мы на месте" - Зеленский обратился к украинцам
"Путин никогда не захватит Украину, сколько солдат, ракет или ядерного оружия у него не было" - Порошенко
"Путин никогда не захватит Украину, сколько солдат, ракет или ядерного оружия у него не было" - Порошенко
Критически важно продержаться эту ночь – командир Теробороны Галушкин
Критически важно продержаться эту ночь – командир Теробороны Галушкин
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 14904
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 8361
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 5112
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 918
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2889
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
25 февраля 2022
Просмотров: 2196
Покажіть мій окоп
Ми не нариємо собі у дніпровських кручах під Запоріжжям мобільного американського комплексу THAAD, здатного захистити військові бази і стратегічні ...
воскресенье, 27 февраля 2022 18:12

Спецтема: Напад Росії на Україну

100 тыс. грн в месяц - Зеленский объявил новые зарплаты военным

  Комментировать
100 тыс. грн в месяц - Зеленский объявил новые зарплаты военным
Быть военным - это важнейшая работа. Фото: Facebook.com/MinistryofDefence.UA

Украинским военным будут платить по 100 тыс. грн. в месяц.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге.

"Очевидно, что наши военные воюют не за деньги, а сегодня, завтра. И очень жестко отвечают за то, что было вчера. Но мы должны понимать, что сегодня это важнейшая работа – быть военным, защищать страну. Поэтому я хочу, чтобы государство достойно платило за эту работу.

Мы будем платить нашим военнослужащим, которые держат в руках оружие, по сто тысяч гривен в месяц.

Не для того, чтобы нам сказали: спасибо. А для того чтобы они знали, что страна им точно благодарна. И так будет до тех пор, пока не закончится эта война", - сказал глава государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсии и социальные выплаты. Как получить деньги во время войны

"Президент - здесь, глава Офиса - здесь, премьер - здесь, армия здесь, главнокомандующий - здесь. Мы все будем защищать наше государство и наши границы", - заявил Зеленский.

В феврале Верховная Рада выделила дополнительные 23 млрд грн на оборону.

Парламент разрешил правительству перераспределять средства на национальную безопасность и оборону.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «100 тыс. грн в месяц - Зеленский объявил новые зарплаты военным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Российские депутаты просят остановить войну против Украины
Российские депутаты просят остановить войну против Украины Просмотров: 134548
Финансовый директор Газпрома покончил жизнь самоубийством
Финансовый директор Газпрома покончил жизнь самоубийством Просмотров: 113468
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
 Просмотров: 87214
Зеленский и Путин подробно обсудят мир и прекращение огня – ОП
Зеленский и Путин подробно обсудят мир и прекращение огня – ОП 3 Просмотров: 64207
После тысяч трупов российских оккупантов в РФ начали говорить о потерях
После тысяч трупов российских оккупантов в РФ начали говорить о потерях Просмотров: 36452
Политика
"Вашими руками два долбо*ба Путин и Лукашенко делают грязные дела" - Михалок призвал белорусов не воевать с Украиной
"Вашими руками два долбо*ба Путин и Лукашенко делают грязные дела" - Михалок призвал белорусов не воевать с Украиной
 Просмотров: 1782
Украина уже победила - Кулеба
Украина уже победила - Кулеба Просмотров: 5410
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
 Просмотров: 6435
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
 Просмотров: 8596
Лукашенко договорился с Зеленским. Переговоры с РФ проведут на границе
Лукашенко договорился с Зеленским. Переговоры с РФ проведут на границе 2 Просмотров: 2592
Больше всего комментируют
3
Зеленский и Путин подробно обсудят мир и прекращение огня – ОП
3
"Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев?" - министр обороны обратился с победным заявлением
2
Трамп заявил, что молится за украинцев
2
Могут состояться переговоры между Украиной и РФ в Беларуси — СМИ
2
Лукашенко договорился с Зеленским. Переговоры с РФ проведут на границе
Голосов: 2437
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть