Пожизненно оставили в должности судью, который выносил незаконные приговоры майдановцам

Судью Виктора Кицюка, который незаконно судил участников Автомайдана во время Революции достоинства, Высший совет правосудия единогласно решил назначить пожизненным судьей Печерского райсуда Киева.

Об этом сообщил адвокат семей героев Небесной сотни Роман Маселко.

"В 2017 году эта же ВСП отказалась его назначить, потому что, очевидно, не добродетельный. Через 3 года ВСП уже не обнаружила никаких фактов, свидетельствующих о недобропорядочности Кицюка", - написал Маселко в Facebook.

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Решение приняли через неделю после вынесения оправдательного приговора в отношении Кицюка за незаконные аресты участников Автомайдана во время Революции достоинства.

Судья Лидия Щебуняева объявила, что суд признал не доказанными обвинения Кицюка в вынесении заведомо неправомерного решения и во вмешательстве в систему автоматизированного распределения дел. Указала, что недостаточно заслушанных свидетелей и доказательств прокуратуры.