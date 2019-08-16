Появились новые подробности дела Грымчака

Юрия Грымчака могут судить в Чернигове. Фото: УНІАН

Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко могут судить в Чернигове. Об этом журналистам заявила адвокат обеих Татьяна Матяш в пятницу.

"Предварительно это будет Деснянский суд города Чернигова. Изменили подследственность для того, чтобы получать решения черниговского суда на обыски. Передали дело на рассмотрение СБУ Черниговской области, которая находится в Деснянском районе города Чернигова.

По требованиям УПК ходатайство рассматривает следователь по месту нахождения следственного органа. Фактически дело ведет Генеральная прокуратура", - рассказала она.

"Не уверена, что если будет долго вручаться ходатайство, то сегодня успеем избрать меру пресечения. Если это произойдет, то ближе к вечеру. Особенно, если это в Чернигове. По процедуре необходимо не только вручить подозрение подозреваемому, но и отвезти, подать в суд это ходатайство. После того суд распределяет между судьями. Судья получит материалы и только тогда назначит к рассмотрению дело", - добавила адвокат.

Матяш добавила, что меру пресечения могут рассмотреть не ранее 17 - 18.00.

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Юрия Грымчака и его помощника разоблачили на взятке в более $1,1 млн. Оба якобы требовали от предпринимателя деньги за влияние на суды и чиновников Минкультуры для принятия нужных решений. Адвокат Татьяна Матяш заявила, что деньги, изъятые и обнародованы правоохранителями вроде как взятка, были не настоящие, а сувенирные.