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среда, 14 августа 2019 23:05

Грымчака и его ссобщника задержали на взятке
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Задержание Юрия Грымчака
Фото: 24 канал
Правоохранители изъяли 0 тис.
Помощник Юрия Грымчака
Грымчак на допросе

Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника задержали на взятке.

Чиновник и его сообщник требовали $1,1 млн от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с детективами НАБУ и представителями Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК (Взяточничество) ", - говорится в сообщении.

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Чиновника взяли "на горячем" во время получения части средств в размере $ 480 тыс.

Жена задержанного замминистра Юлия Грымчак сообщила, что его "помощник", который также был задержан, - ее брат.

Общественный деятель требовал от директора лесхоза $ 30 тыс. за сокрытие компромата. Он угрожал приездом Зеленского в Житомирской области.

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