Дело Грымчака: Адвокат говорит, что взятка была блестящим сувениром

Доллары взятки показали на фото НАБУ. Фото: @ nabu.gov.ua

Деньги, обнародованные правоохранителями, о взятке замминистру по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку и будто бы его помощнику - не настоящие, а сувенирные. Об этом заявила адвокат Татьяна Матяш журналистам в четверг.

"Я не знаю где фиксация (факта передачи денег. - Gazeta.ua). Но во время задержания, согласно сообщениям правоохранительных органов, деньги должны быть у Игоря Овдиенко, его как будто бы помощника Грымчака задерживали с деньгами. Однако в протоколе задержания отмечается, что у него при себе было 550 долларов и 10 тысяч гривен. Еще пенсионное удостоверение, поскольку он никакой не помощник и еще водительские права", - сказала адвокат.

На вопрос журналиста о деньгах на фотографиях Матяш ответила:

"Я не знаю, где эти фотографии делались. Они делались без нашего участия. В пакете, что нашли, лежали типа календариков, сувенирные такие деньги. Не настоящие деньги. Их невозможно спутать с настоящими деньгами. Они другого цвета, формы, блистят. На 50 -долларових купюрах прямо указано, что это сувенир".

- То есть все деньги, что на фотографиях, это сувенирные деньги?

- Игрушечные или сувенирные. Я их назвала календариками.

Также, по ее словам замминистра "утром был доставлен на ИВС (изолятор временного содержания. - Gazeta.ua)".

"Где-то в четыре часа нам назначали встречу", - рассказала Матяш.

Адвокат заявила, что ни одному фигуранту дела не вручено подозрения.

Матяш представилась защитником Игоря Овдиенко.

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Юрия Грымчака и его помощника разоблачили на взятке в более $1,1 млн. Оба якобы требовали от предпринимателя деньги за влияние на суды и чиновников Минкультуры для принятия нужных решений.