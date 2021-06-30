Повышение роли украинского языка, престиж военной службы: Кабмин утвердил программу национально-патриотического воспитания

Кабинет Министров утвердил первую в Украине государственную социальную программу национально-патриотического воспитания до 2025 года.
В правительстве заявили о формировании и утверждении украинской гражданской идентичности.
В частности, речь идет о:
- повышении роли украинского языка как национальной ценности;
- преодолении посттоталитарных деструктивных последствий в сознании населения;
- популяризации и сохранении культурного наследия;
- формировании антикоррупционного сознания;
- популяризации и повышении престижа военной и специальной государственной службы;
- привлечении населения временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц к проектам национально-патриотического воспитания;
- формировании понимания и поддержки населением Украины государственной политики Украины в сфере евроатлантической интеграции, сближения с НАТО;
- формировании уважительного отношения к героям борьбы украинского народа за обретение независимости Украины;
- новой системе военно-патриотического воспитания;
- привлечении участников и ветеранов антитеррористической операции и операции Объединенных сил к национально-патриотическому воспитанию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Десантники ВСУ показали, как умеют бить врага - яркие фото
Два года назад Верховная Рада приняла закон, предусматривающий обязательное использование украинского языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни.
Украинским должны владеть чиновники всех уровней, судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, сотрудники сферы образования, медицинской сферы, должностные лица государственных и коммунальных предприятий, адвокаты, нотариусы.
Также на украинском языке должна работать сфера обслуживания.
Комментарии