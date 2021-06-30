Повышение роли украинского языка, престиж военной службы: Кабмин утвердил программу национально-патриотического воспитания

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Просмотров: 756
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Просмотров: 369
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Просмотров: 954
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Просмотров: 792
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
Просмотров: 630
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Просмотров: 585
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Просмотров: 882
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 720
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
6 Просмотров: 1377
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Просмотров: 1413
Фото
Все фото
3
4
11
10
3
Со &quot;слуг&quot; берут подписку за закон Зеленского об олигархах
Со "слуг" берут подписку за закон Зеленского об олигархах
Кабмин собрался в футболках сборной Украины
Кабмин собрался в футболках сборной Украины
Радость, объятия, &quot;Героям слава!&quot;: как украинские политики переживали за футбольную сборную
Радость, объятия, "Героям слава!": как украинские политики переживали за футбольную сборную
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу &quot;вагнеровцев&quot;
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
&quot;Два деда-мопеда&quot; - Арахамия обозвал соавторов Конституции
"Два деда-мопеда" - Арахамия обозвал соавторов Конституции
Видео
Все видео
"Попортили мой Brioni" - депутата ОПЗЖ облили мочой
"Попортили мой Brioni" - депутата ОПЗЖ облили мочой
Тищенко устроил потасовку с другим "слугой" в столовой Рады
Тищенко устроил потасовку с другим "слугой" в столовой Рады
Зеленский призвал принять участие в флешмобе
Зеленский призвал принять участие в флешмобе
Два потерянные года - журналист о президентстве Зеленского
Два потерянные года - журналист о президентстве Зеленского
"Доверился Лукашенко" - Зеленского остро высмеяли в программе Майкла Щура
"Доверился Лукашенко" - Зеленского остро высмеяли в программе Майкла Щура
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 117
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 720
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2097
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 756
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 396
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 972
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
среда, 30 июня 2021 16:16

Повышение роли украинского языка, престиж военной службы: Кабмин утвердил программу национально-патриотического воспитания

  Комментировать
Повышение роли украинского языка, престиж военной службы: Кабмин утвердил программу национально-патриотического воспитания
Выпуск офицеров в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, 19 июня. Фото: armyinform.com.ua

Кабинет Министров утвердил первую в Украине государственную социальную программу национально-патриотического воспитания до 2025 года.

В правительстве заявили о формировании и утверждении украинской гражданской идентичности.

В частности, речь идет о:

- повышении роли украинского языка как национальной ценности;

- преодолении посттоталитарных деструктивных последствий в сознании населения;

- популяризации и сохранении культурного наследия;

- формировании антикоррупционного сознания;

- популяризации и повышении престижа военной и специальной государственной службы;

- привлечении населения временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц к проектам национально-патриотического воспитания;

- формировании понимания и поддержки населением Украины государственной политики Украины в сфере евроатлантической интеграции, сближения с НАТО;

- формировании уважительного отношения к героям борьбы украинского народа за обретение независимости Украины;

- новой системе военно-патриотического воспитания;

- привлечении участников и ветеранов антитеррористической операции и операции Объединенных сил к национально-патриотическому воспитанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Десантники ВСУ показали, как умеют бить врага - яркие фото

Два года назад Верховная Рада приняла закон, предусматривающий обязательное использование украинского языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни.

Украинским должны владеть чиновники всех уровней, судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, сотрудники сферы образования, медицинской сферы, должностные лица государственных и коммунальных предприятий, адвокаты, нотариусы.

Также на украинском языке должна работать сфера обслуживания.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Повышение роли украинского языка, престиж военной службы: Кабмин утвердил программу национально-патриотического воспитания». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июня

Кто и как провозглашал Акт восстановления независимости Украины в 1941 году - подборка фото

Провозгласило Акт восстановления Украинского Государства

На теле священника вырезали крест и посыпали солью

Украинское научное общество заставили выехать за границу

Над тайгой прогремел Тунгусский взрыв

Ученые нашли ген, запускающий развитие сколиоза

Самое читаемое
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 8190
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
 Просмотров: 5796
Почему Украина вышла в четвертьфинал Евро
Почему Украина вышла в четвертьфинал Евро
 Просмотров: 4221
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
8
 Просмотров: 4158
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
5
 Просмотров: 3438
Политика
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
Со "слуг" берут подписку за закон Зеленского об олигархах
Со "слуг" берут подписку за закон Зеленского об олигархах
3
 Просмотров: 63
22% украинцев подверглись российской пропаганде в вопросе НАТО
22% украинцев подверглись российской пропаганде в вопросе НАТО Просмотров: 144
"Россияне - национальное меньшинство" - Кулеба ответил Путину
"Россияне - национальное меньшинство" - Кулеба ответил Путину Просмотров: 819
Кабмин собрался в футболках сборной Украины
Кабмин собрался в футболках сборной Украины
4
 Просмотров: 612
Больше всего комментируют
29
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
6
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
1
Чехия требует от России компенсации за взрывы на складах
Голосов: 7538
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть