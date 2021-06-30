Повышение роли украинского языка, престиж военной службы: Кабмин утвердил программу национально-патриотического воспитания

Выпуск офицеров в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, 19 июня. Фото: armyinform.com.ua

Кабинет Министров утвердил первую в Украине государственную социальную программу национально-патриотического воспитания до 2025 года.

В правительстве заявили о формировании и утверждении украинской гражданской идентичности.

В частности, речь идет о:

- повышении роли украинского языка как национальной ценности;

- преодолении посттоталитарных деструктивных последствий в сознании населения;

- популяризации и сохранении культурного наследия;

- формировании антикоррупционного сознания;

- популяризации и повышении престижа военной и специальной государственной службы;

- привлечении населения временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц к проектам национально-патриотического воспитания;

- формировании понимания и поддержки населением Украины государственной политики Украины в сфере евроатлантической интеграции, сближения с НАТО;

- формировании уважительного отношения к героям борьбы украинского народа за обретение независимости Украины;

- новой системе военно-патриотического воспитания;

- привлечении участников и ветеранов антитеррористической операции и операции Объединенных сил к национально-патриотическому воспитанию.

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Два года назад Верховная Рада приняла закон, предусматривающий обязательное использование украинского языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. Украинским должны владеть чиновники всех уровней, судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, сотрудники сферы образования, медицинской сферы, должностные лица государственных и коммунальных предприятий, адвокаты, нотариусы. Также на украинском языке должна работать сфера обслуживания.