Постоянный представитель США в ОБСЕ предупредил Запад об опасности России

Карпентер призвал быть готовыми к действиям России. Фото: Reuters

Постоянный представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер предупредил об опасности России.

Запад должен подготовиться к возможному сценарию эскалации, сказал он после переговоров с Россией в Вене, передает "Голос Америки".

Представители России говорят, что переговоры зашли в тупик.

Карпентер сказал журналистам, что Соединенные Штаты не допустят ограничения права суверенных государств вступать в альянсы.

"Сейчас мы переживаем кризис европейской безопасности. Барабанная дробь войны звучит громко, а риторика стала достаточно резкой", – пояснил он.

Скопления российских войск на границе с Украиной вызывают многие вопросы о намерениях Кремля.

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"Мы должны отнестись к этому очень серьезно. Мы должны быть готовы к тому, что может произойти эскалация", – сказал он.

В Женеве состоялась встреча представителей США и России по поводу требований Москвы к Америке и НАТО отступить из Восточной Европы. Это происходит на фоне массового скопления российских войск и техники у украинских границ и угрозы новой российской агрессии.