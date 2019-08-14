Посол США надеется на встречу Волкера и Суркова относительно Украины

Посол США Джон Хантсман хоче ініціюваті Зустріч помічника президента Путіна Владислава Суркова з представником США по харчуванню України Куртом Волкером. Фото: day.kyiv.ua

Посол США в России Джон Хантсман надеется, что в ближайшее время состоится встреча между помощником президента России Владиславом Сурковым и спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Об этом пишет echo.msk.

"Я говорил с Куртом Волкером. Говорил с ним после его недавней встречи, серии встреч в Украине, и, конечно, советовал ему, уговаривал его приехать в Москву и провести переговоры с Сурковым и рядом других лиц", - говорит Хантсман.

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Посол считает, что эти переговоры помогут найти общее решение по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Курт Волкер - выдающийся дипломат. Сурков - выдающийся дипломат. И я хотел бы видеть их вместе здесь, в Москве, и, может быть, у нас получится что-то организовать в предстоящие недели. Никаких гарантий здесь, разумеется, быть не может, потому что это все сложные вопросы, но посмотрим, возможно, нам удастся чего-то добиться", - добавил Хантсман.

Госдеп США поддерживает инициативу главы украинского государства Владимира Зеленского по расширению "нормандского формата" для переговоров, однако любой новый формат решения конфликта на Донбассе потребует договоренности всех сторон.