Посол оправдывался за Макрона перед украинским МИД

Изабель Дюмон оправдывалась за Макрона. Фото: static.espreso.tv

Посла Франции в Украине Изабель Дюмон пригласили в украинское МИД.

Дипломатка обьяснила слова президента Макрона об "украинских бандах", сообщили на сайте ведомства.

"Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют Францией, у французской стороны нет. Поэтому, слова Е.Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста", - написали в сообщении.

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Стороны подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран.

Президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью правом журнала Valeurs Actuelles, чем вызвал критику в свой адрес.В интервью он сказал, что всеми силами хочет бороться против параллельных обществ и нелегальной иммиграции во Франции, упомянув при этом и украинцев.