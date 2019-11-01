Предпочитаю легальных мигрантов из Африки, чем "украинских или болгарских банд" - Макрон

Макрона рассказал о нелегальных мигрантах. Фото: ТСН

Президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью правом журнала Valeurs Actuelles, чем вызвал критику в свой адрес.

В интервью он сказал, что всеми силами хочет бороться против параллельных обществ и нелегальной иммиграции во Франции, упомянув при этом и украинцев.

"Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуар вместо нелегальных украинских или болгарских банд", - сказал президент Франции.

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Критики уже заявили, что подобными заявлениями Макрон подыгрывает французским поклонникам правых взглядов и хочет отобрать голоса у правопопулисткы Марин Ле Пен на предстоящих президентских выборах в 2022 году.