После возвращения в Украину, Коломойский трижды приезжал к Тимошенко - "Схемы"

Коломойский трижды приезжал к Тимошенко. Фото: Люстратор

После возвращениґ в Украину олигарх Игорь Коломойский успел встретиться с бизнес-партнерами, тремя депутатами группы "Возрождение" и совладельцем "Квартала 95". Также его кортеж трижды побывал в имении Юлии Тимошенко и заехал к возможному имению народного депутата от БПП Александра Грановского.

После прилета из Днепра в Киев олигарха увидели в одном из ресторанов в компании народных депутатов от группы "Возрождение" Виталия Хомутынника, Андрея Шипка, Евгения Геллера, бизнес-партнера олигарха Геннадия Боголюбова, бизнесмена Павла Фукса и того же Миндича, говорится в расследовании программы "Схемы".

В день инаугурации Владимира Зеленского 20 мая кортеж Коломойского ездил в коттеджный городка "Серебряный залив", где проживает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Туда же автомобили олигарха направились и вечером 21 мая, а на следующий день Зеленский встретился с лидерами фракций Верховной Рады для обсуждения роспуска парламента. Тимошенко на этой встрече поддержала роспуск Рады.

В этот же день кортеж Коломойского в третий раз приехал в имение Тимошенко. На следующий день в Раде журналисты поинтересовались у депутата о причине этих визитов.

"Дорогие друзья, я думаю, вряд ли он посещал. Вы знаете, сколько там разных ... ", - ответила она.

На вопрос, встречалась ли она с Коломойским, Тимошенко не ответила.

В этот же день кортеж Коломойского заезжал на закрытую территорию, на которой, по информации журналистов, расположен дом депутата от БПП Александра Грановского, которого называли во времена президента Петра Порошенко теневым куратором судебной системы и органов прокуратуры.

Сам Грановский возразил, что владеет поместьем за городом.

Коломойский также отрицает встречи с Тимошенко и Грановским. По его словам, он отправляет кортеж "по адресам известных лиц", чтобы создать "систему дезориентации журналистов". Коломойский объяснил это тем, что журналисты "организовали отрытую слежку за ним".

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16 мая Коломойский вернулся в Украину вместе с совладельцем "95 квартала" Тимуром Миндичем и народным депутатом от группы "Возрождение" Андреем Шипком.