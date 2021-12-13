После критики Зеленский лично вручил легендарному композитору Героя Украины

Президент Владимир Зеленский после громкого скандала встретился с композитором Игорем Покладом, чтобы лично вручить ему орден с присвоением звания Героя Украины.

Соответствующее сообщение опубликовали 13 декабря на сайте главы государства. В Офис президента пригласили также жену композитора Светлану, ранее раскритиковавшую Зеленского за попытку поздравить ее мужа с 80-летием смс-сообщением.

Автор: president.gov.ua В офис президента пригласили также жену композитора Светлану Поклад

"Посвятив свою жизнь музыкальному искусству, вы стали действительно мастером. Без преувеличения, ваша музыка является голосом Украины. Ваши песни звучат во всем мире. Эти композиции относятся к лучшим жемчужинам национального духовного достояния, без которых невозможно представить современную украинскую культуру", – сказал Зеленский во время вручения награды.

Автор: president.gov.ua Президент вручил композитору Игорю Положу орден Государства с присвоением звания Героя Украины

Известный украинский композитор, заслуженный деятель искусств УССР, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, член Национального союза композиторов Украины писал песни на слова Юрия Рыбчинского, Дмитрия Луценко, Бориса Олийныка. Их исполняли Нина Матвиенко, София Ротару, Назарий Яремчук, Тамара Гвердцители, Василий Зинкевич.

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Жена композитора раскритиковала Зеленского 9 декабря. В Facebook возмущенная женщина заявила, что ей позвонили из Офиса президента и попросили самостоятельно распечатать поздравление с юбилеем, которое ей пришлют через Viber. 10 декабря Зеленский присвоил Покладу звание Героя Украины, соответствующий указ об этом опубликовали на сайте главы государства. Супруга композитора впоследствии удалила свое сообщение в соцсети.