После измены в ПАСЕ заговорили об обязанностях Украины перед организацией

Лилиан Мари Паскье, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, расстроилась тем, что Украина отменила приглашение миссии для долгосрочного наблюдения за внеочередными выборами в Верховную Раду 21 июля.
Она напомнила, что у Украины как члена СЕ есть обязательство приглашать представителей Ассамблеи для наблюдения за выборами, об этом сообщили в пресс-службе ПАСЕ.
"Я должна подчеркнуть, что Украина как член Совета Европы находится под наблюдением Ассамблеи и имеет обязательства приглашать Ассамблею наблюдать за президентскими и парламентскими выборами", - сказала Паскье.
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Она также сожалеет о решении Украины отозвать приглашение для миссии.
"Отвечая на письмо спикера Верховной Рады, Паскье сказала, что Ассамблея, начиная с 1994-го, имеет давнюю практику работы с Украиной по наблюдению за выборами, что позволило "значительно улучшить правовую базу страны и избирательные практики", - сообщили в организации.
Паскье также подчеркнула, что готова к дискуссии и улучшению отношений между Ассамблеей, украинским парламентом и его делегацией в ПАСЕ.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы наблюдать за досрочными парламентскими выборами в Украине.Отмена приглашения не требует голосования в сессионном зале, приглашение может быть отменено просто подписью спикера.
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