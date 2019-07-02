Голосовали за Россию - до свидания: Украина отменила наблюдателям ПАСЕ приглашение на выборы

Наблюдателям ПАСЕ, которая вернула Россию к работе в организации, отменили приглашения на выборы в Украине.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы наблюдать за досрочными парламентскими выборами в Украине.

Об этом сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Арьев заявил, что в Украину уже прибывают наблюдатели от ПАСЕ, но сегодня приглашение для них должны отменить, сообщает УНІАН

"Некоторые из них - да, прилетают", - сказал депутат.

Отмена приглашения не требует голосования в сессионном зале, приглашение может быть отменено просто подписью спикера.

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Резолюцию за возвращение России в ПАСЕ в ночь на 25 июня единогласно поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции. Первая вице-спикер Верховной Рады и член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко назвала их ответственными за убийства на Донбассе и в Крыму.