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среда, 29 апреля 2020 14:07

После 11 мая маски и дистанция никуда не денутся. Шмыгаль анонсировал адаптивный карантин

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После 11 мая маски и дистанция никуда не денутся. Шмыгаль анонсировал адаптивный карантин
Карантин ослабят, когда количество больных уменьшится, говорит Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров после 11 мая будет использовать инструмент адаптивного регионального карантина. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

"Мы примем целый ряд решений, которые ослабят с 11 мая некоторые карантинные условия. Это уже прописано и просчитано.

Карантин однозначно будет ослаблен, но только если количество больных не будет увеличиваться", - сказал премьер.

"Это означает, что в случае обострения инфекции в других регионах мы будем усиливать карантин именно там, а не по всей Украине. Но это следующие наши шаги после 11 мая.

Надо осознать, что даже после открытия всех учреждений и транспорта маски, дезинфекторы, социальное дистанцирование, личная гигиена никуда не денутся. Теперь это норма", - отметил Шмыгаль.

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С 6 апреля в Украине действуют усиленные карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса. Гражданам запрещается передвигаться более чем по два человека, за исключением случаев, когда осуществляется сопровождение детей.

За нарушение карантина предусматривается штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн, а в случае нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний может наступить уголовная ответственность.

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Дата
29
апреля

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