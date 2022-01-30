Посчитали, кто в Раде чаще всего говорит слово "Зеленский"

Чаще всего президента Владимира Зеленского упоминает в парламенте фракция "Європейська солідарність".

Инфографику опубликовали "Слово і діло".

Так, на шестой сессии сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко говорила слово "Зеленский" 118 раз.

Слово "мы" говорила 301 раз, "вы" – 256, "сегодня" – 221, "я" – 124. Другой сопредседатель фракции "ЕС" Артур Герасимов упомянул Зеленского 37 раз.

Чаще всего председатели фракций и групп говорили "я", "мы" и "вы".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время шестой сессии выступал нечасто: пять раз с места и шесть – с трибуны. Чаще всего использовал слова "мы" (19 раз), "я" (17 раз), "сегодня" (восемь), "предлагаю" и "вы" (по шесть).

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Сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко выступил пять раз с трибуны. Чаще всего говорил слово "мы".

Второй сопредседатель фракции Вадим Рабинович во время прошедшей сессии ни разу не выступил на заседаниях парламента.

Лидер "Батьківщина" Юлия Тимошенко больше сего употребляла слово "я" - 258 раз. Также чаще всего употреблял это слово, 192 раза, Ярослав Железняк, пока возглавлял фракцию "Голос".

В конце года Железняка с должности председателя фракции отстранила Александра Устинова. Она успела четырежды выступить с места и один раз с трибуны. Чаще всего употребляла слова "я".

Сопредседатель группы "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко 258 раз употреблял слова "мы", его коллега Виктор Бондарь - "сегодня" (43).

Председатель группы "Довіра" Олег Кулинич чаще всего говорил слово "вопрос" (16 раз).

Верховная Рада изменила календарный план работы, согласно которому депутаты соберутся 1 февраля, а затем 15 февраля. Парламент пять недель был на зимних каникулах. Депутаты собрались в сессионном зале 25 января. Перед этим заседали 17 декабря.