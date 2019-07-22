Портнова снова вызывают на допрос

Генеральная прокуратура снова вызывает на допрос бывшего заместителя главы Администрации президента-беглеца Януковича - Андрея Портнова.
Повестку обнародовали на сайте ГПУ.
Портнова вызывают на допрос в качестве свидетеля по делу о препятствовании собраний и митингов во время событий Майдана, превышение правоохранителями своих полномочий, повлекшее тяжкие последствия, организации массовых убийств протестующих и других фактов противодействия протестным акциям.
Он должен появиться в ГПУ 29 июля в 11:00.
Ранее, 19 июля, Портнов не пришел на допрос.
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В Украину вернулся бывший заместитель главы администрации президента беглого Януковича Андрей Портнов.
"Друзья, более 5 лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину - время возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!" - написал Портнов в Тelegram.
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