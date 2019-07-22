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понедельник, 22 июля 2019 18:06

Портнова снова вызывают на допрос

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Портнова снова вызывают на допрос
Портнова вызывают на допрос в качестве свидетеля по делу Майдана. ФОТО: Википедия

Генеральная прокуратура снова вызывает на допрос бывшего заместителя главы Администрации президента-беглеца Януковича - Андрея Портнова.

Повестку обнародовали на сайте ГПУ.

Портнова вызывают на допрос в качестве свидетеля по делу о препятствовании собраний и митингов во время событий Майдана, превышение правоохранителями своих полномочий, повлекшее тяжкие последствия, организации массовых убийств протестующих и других фактов противодействия протестным акциям.

Он должен появиться в ГПУ 29 июля в 11:00.

Ранее, 19 июля, Портнов не пришел на допрос.

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В Украину вернулся бывший заместитель главы администрации президента беглого Януковича Андрей Портнов.

"Друзья, более 5 лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину - время возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!" - написал Портнов в Тelegram.

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