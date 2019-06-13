Портнов подал еще одно заявление против Порошенко и Парубия

Портнов снова обвиняет Порошенко и Парубия. Фото: strana.ua

Андрей Портнов, который был главой АП при Януковиче, заявил, что подал в Государственное бюро расследований новое заявление о "преступлениях" бывшего главы государства Петра Порошенко и спикера Верховной Рады Андрей Парубия.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Учитывая, что я тоже уже был допрошен по всем четырем эпизодам причастности Порошенко к отмыванию средств, неуплате налогов, узурпации власти, злоупотреблении служебным положением и государственной измене, чтобы не терять времени, я подал новое заявление относительно Порошенко и Парубия", - написал Портнов.

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На этот раз заявление подал из-за доказательств, которые публично обнародовали 11 июня на заседании Конституционного суда Украины.

"Краткая фабула в том, что преступное сообщество Порошенко-Парубия сфальсифицировало документы о наличии коалиции и с целью узурпации власти незаконно назначило на ключевые посты чиновников, завладев контролем над бюджетом и ресурсами государства", - добавил Портнов.

Кроме того, он отметил, что по 4-м первым заявлениям о преступлениях Порошенко Государственное бюро расследований сейчас проводит ряд первоочередных следственных действий и допросов.

Отсудить $300 тыс. компенсации у Генпрокуратуры, Министерства иностранных дел и Посольства Украины в Канаде хочет заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.