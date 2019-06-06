Портнов будет требовать $300 тыс. от украинской власти

Портнов подает иск против Генпрокуратуры, Министерства иностранных дел и Посольства Украины в Канаде. Фото: LIGA.net

Отсудить $300 тыс. компенсации у Генпрокуратуры, Министерства иностранных дел и Посольства Украины в Канаде хочет заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

"После победы в украинских и европейских судах по теме незаконного применения в отношении меня международных санкций и фальсификации уголовных дел, как я и обещал несколько лет назад, обратился в суд с требованием возмещения причиненных убытков", - написал он в Telegram-канале.

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Первое судебное заседание в Печерском суде состоится 18 июня. На обвинения будут отвечать Генпрокуратура, МИД и посол Украины в Канаде Артем Шевченко.

Сумма первого иска составляет $300 тыс. Портнов говорит, что передаст часть средств на благотворительность.

В Украину вернулся бывший заместитель главы администрации беглого президента Януковича Андрей Портнов. "Друзья, более 5 лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину - время возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!" - написал Портнов в Тelegram.