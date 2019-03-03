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воскресенье, 03 марта 2019 10:41

Порошенко выпросил у Европы еще 50 миллионов евро

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Порошенко выпросил у Европы еще 50 миллионов евро
NewsUA

Президент Петр Порошенко сообщил о специальном проекте Европейского Союза, который предусматривает выделение 50 млн евро на поддержание безопасности Азовского побережья Украины. Об этом глава государства рассказал во время заседания Совета регионального развития Одесской области, сообщает УНИАН.

- Движение Украины в Европу открывает новые широкие возможности для объединенных территориальных общин, - сказал президент. - Оно дает доступ к европейским ресурсам для внедрения проектов развития территорий. В связи с агрессией Российской Федерации в нейтральных водах Черного моря есть специальный проект - 50 миллионов евро направляется на Азовское побережье. Это будет поддержка Мариуполя, Бердянска. Но хватит и на Черноморское побережье, и на Дунай.

Президент Петр Порошенко объявил природные территории Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения. Соответствующий закон глава государства уже подписал.

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Дата
03
марта

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