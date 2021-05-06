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четверг, 06 мая 2021 11:48

Порошенко встретился с госсекретарем США Блинкеном

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Порошенко встретился с госсекретарем США Блинкеном
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, которые находятся в Киеве.

"Только что завершилась более чем часовая встреча с государственным секретарем США, большим другом Украины Энтони Блинкеном и представительной делегацией, в том числе с участием Виктории Нуланд - человека, который семь лет, в самые трудные времена тоже была с нами", - сообщил Порошенко журналистам.

"Встреча была очень конструктивная и символическая. Потому что когда Украину посещает среди первых стран одно из высших должностных лиц США - это символ важности Украины для США", - убежден пятый президент.

"И то, что сказал государственный секретарь, то, что повторила Виктория Нуланд - это концентрация усилий на проведении и защите реформ. Потому что очень неприемлемо, когда разрушаются реформы, которые были сделаны в том числе и, как сказал Энтони Блинкен, с его участием в 2014, 2015, 2016 годах нашей командой", - отметил Петр Порошенко.

Он, в частности, уточнил, что речь идет о реформе корпоративного управления, о реформах, касающихся независимости антикоррупционной инфраструктуры, говорится о верховенстве права и де-факто подмене юридической структуры определенными волюнтаристскими решениями.

"И государственный секретарь, и Виктория Нуланд очень глубоко разбираются во всех проблемах Украины. И мы получили мощную поддержку, мощный месседж о том, что реформы должны быть защищены и продолжены", - отмечает Порошенко.

"И по реформе Вооруженных сил, и по реформе корпоративного управления, и по реформе децентрализации, и по реформе независимости антикоррупционных институтов, и по многим другим реформам ситуация сейчас хуже, чем она была в 2019 году", - констатирует Петр Порошенко.

Он сообщил, что американские партнеры отмечают две крупнейших проблемы в Украине. "Первая проблема - это защита суверенитета территориальной целостности и независимости нашего государства. И был очень позитивный месседж, что все политические силы сейчас задекларировали, что это самый высокий топовый приоритет - защита украинского суверенитета и отпор российской агрессии. Я передал государственному секретарю non-paper и изложил совершенно четкую позицию по развитию нашего сотрудничества. Она включает и необходимость получения Плана действий по членству в НАТО, и поддержки Украины в позициях переговоров по вступлению в НАТО и ЕС", - говорит Порошенко.

"Там предусмотрены очень конкретные просьбы о помощи нам в противодействии коронавирусу, начиная от поставки оборудования и заканчивая поставкой вакцин. Поделиться опытом, который имеют США в том числе по организации логистики в противодействии. Представил наш антиковидний план. И мы договорились о том, что будут предоставлены соответствующие определенные лица для проведения этой координации", - отмечает пятый Президент.

"Мы попросили, чтобы США приняли участие в Крымской платформе. Мы также совместно обсудили активизацию нормандского формата. Назначение специального представитель США при отражении российской агрессии и координации действий с ЕС. Подчеркнули важность сотрудничества с МВФ. На сегодняшний день она разрушена. Потому что много обещаний, которые давала власть, не были выполнены. Разрушены главное, что мы имели в течение пяти лет нашей каденции - это доверие. Мы будем прилагать все усилия, чтобы доверие к Украине была восстановлена ​", - отметил Петр Порошенко.

"Мы хоть и лидирующая проевропейская оппозиционная политическая сила, говорим о том, что сейчас объединение усилий в проведении реформ и отпора агрессии является чрезвычайно важным", - подчеркнул лидер партии.

"Я также поблагодарил Соединенные Штаты за то внимание, которое они уделяют поддержке Православной церкви Украины. Я знаю, что сегодня состоится короткая встреча господина государственного секретаря с предстоятелем Православной церкви Украины его блаженство Епифанием. И эта позиция также очень символическая", - убежден Порошенко.

Пятый президент сообщил, что американская сторона поставила вопрос доведения до конца антикоррупционных дел, в том числе и дела ПриватБанка. "Мы услышали от господина Блинкена о важности доведения до конца тех антикоррупционных дел, которые на сегодняшний день не двигаются. В том числе подразумеваем Приват и другие позиции, которые также символические для Украины", - говорит Порошенко.

Он отметил, что перечень вопросов, которые обсудили во время встречи, свидетельствует - американская делегация это друзья Украины, которые очень хорошо владеют ситуацией.

"Они, возможно, являются одними из лучших в мире экспертов. Я очень хорошо помню, какую огромную помощь мы получали от Энтони Блинкена в 2014-2017 годах. Он де-факто, я могу сейчас раскрыть эту тайну, является соавтором большого количества реформ, в том числе, которые миром признаны одними из самых успешных. И на сегодняшний день не надо ничего объяснять. Абсолютно четкая позиция, что нам надо переходить от разговоров, от "сладкого пения", от видосиков, к реальной конкретной работы в парламенте, в правительстве. Потому что ситуация, которая произошла с нарушением закона при вмешательстве правительства в деятельность Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз абсолютно грубое нарушение процедуры при осуществлении кадровых назначений, позиция атаки на антикоррупционные органы и много-много других проблем, на сегодняшний день точно не способствуют развитию сотрудничества между Украиной и США", - предостерегает Петр Порошенко.

"Украина получила визит наших надежных друзей. Получила приветствие от президента США, большого друга Украины, очень хорошего моего знакомого господина Джозефа Байдена. Сегодня мы рады тому, что в США есть команда, которая может реализовать двухпартийную поддержку, которую Украина и украинцы имеют в Конгрессе США, в американском правительстве, Белом доме", - констатирует Порошенко.

Беседа состоялась в рамках встречи госсекретаря с руководителями парламентских фракций Верховной Рады Украины. "Это - уникальный шанс, которым мы просто должны воспользоваться для решения наших проблем, для мощного толчка нашего развития в направлении европейской и евроатлантической интеграции. Зафиксированного в соответствии с моим предложениям, в украинской Конституции. Хочу об этом напомнить и сказать: сейчас время объединиться для решения тех вызовов, которые стоят перед Украиной. Встреча была очень конструктивной, очень хорошей - как встреча добрых, старых друзей", - резюмировал Петр Порошенко.

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