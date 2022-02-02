Порошенко в интервью итальянской "Corriere della Sera" призвал дать Украине оружие

Петр Порошенко в интервью итальянской газете Corriere della Sera в очередной раз призвал западных союзников предоставить Украине как можно больше оборонительного вооружения. Он подчеркнул, что такие поставки сдерживают желание страны-агрессора атаковать украинскую армию.

"Мы можем защитить нашу землю, если нас нападут. Мы не ожидаем, что американцы или итальянцы придут воевать за нас. У нас 250 000 солдат, а через неделю можем получить 500 000. Сильных и мотивированных. Нам нужны только более современные системы обороны, например, чтобы Россия не отключила наши коммуникации. Россияне знают, что могут заплатить высокую цену, если будут стрелять из своих "Градов", – говорит Порошенко.

Пятый Президент также рассказал, как одна только мысль о "Джавелинах" в свое время вызвала панику в российских подразделениях.

"Когда я, будучи президентом, купил у США новые противотанковые ракеты "Джавелин", договоренность с Белым домом заключалась в том, что я не буду иметь их на передовой. Их содержали в хранилище. Но публично я сказал, что они будут в каждой украинской бригаде. Вы знаете, что на следующий день русские танкисты отказались идти на границу? Они боялись быть стертыми в прах. Это психологическая война, поставки оружия из-за границы отличный сдерживающий фактор", – объясняет Петр Порошенко.

"Мы знаем, что у России одна из сильнейших армий в мире. Но у нас есть опыт и призваны защищать не только украинцев, но и европейцев. Завтра Россия может войти в любую из ваших стран, как это сделала с нами. В Латвию, Эстонию, Польшу. Или в Боснии: как далеко Босния от Италии?" – спросил Петр Порошенко.

"Вспомните, что сказал Черчилль: если вы хотите мира, вы можете капитулировать через два часа, и через два часа у вас будет мир, но у вас не будет страны, суверенитета, свободы, народа, у вас больше ничего не будет", – резюмирует Петр Порошенко.